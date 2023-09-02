Полная русификация субтитров уже доступна, но тексты книг и журнала заданий пока не переведены.

Как стало известно ранее, в игре Starfield нет русских шрифтов, это могло сильно затруднить разработку неофициальной русификации. Однако пользователи сайта Zone Of Games (ZoG), нашли способ интегрировать в игру шрифты для последующей русификации. Перевод английского текста, энтузиасты решили осуществить при помощи нейросети. Работу над русификатором поделили на несколько частей, за каждую из которых отвечают отдельные специалисты из команды ZoG.

Совсем недавно в сети стали появляться первые версии русификаторов. Самым первым стал доступен машинный (с правками) перевод интерфейса, этот русификатор, так же включает в себя стилизованный под игру шрифт.

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Чуть позже на форуме Zone Of Games, была опубликована свежая версия русификатора субтитров, диалоги игры были переведены полностью на все сто процентов.

Сейчас на сайте Nexusmods.com создана страница с русификатором, туда добавляют все обновления файлов перевода. На данном этапе, можно скачать русифицированные файлы включающие в себя перевод интерфейса и субтитров.

На данный момент, перевод всего остального текста (предметы, текст заданий, журналов, книг) не готов. Но учитывая востребованность русификации и темп с которым выходит перевод, долго ждать, скорее всего, не придется.



