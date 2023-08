Ремастер включает в себя новое дополнение для одиночной игры.

Во время QuakeCon 2023 исполнительный продюсер Марти Стрэттон и игровой директор Хьюго Мартин объявили, что шутер 1997 года Quake 2 был портирован на современные консоли с обновленной графикой, кроссплеем и многим другим.

В Quake 2 сохранятся все оригинальные функции, такие как однопользовательская кампания, дополнения, включающие Mission Pack: The Reckoning и Mission Pack: Ground Zero, многопользовательские карты и саундтрек Sonic Mayhem, а также оригинальный порт для Nintendo 64. Вдобавок ко всему, Quake 2 получит широкоэкранную поддержку, онлайн-кросс-плей-кооператив, новое однопользовательское расширение и обновления производительности.

На Xbox One и PlayStation 4, игра показывает 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, в то время как на Xbox Series X | S и PlayStation 5 при разрешении 4K игра идет со скоростью 120 кадров в секунду. На PlayStation 4 Pro игра идет в формате 4K. Пользователи PlayStation 4 и PlayStation 5 будут иметь возможность включить гироскопическое управление.

Последнее однопользовательское дополнение, Call of the Machine, было разработано компанией MachineGames разработчиками Wolfenstein II: The New Colossus. Quake 2 доступен в Xbox Game Pass, а также на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Пользователи имеющие Quake 2 в Steam, получат бесплатное обновление.