Топовая версия устройства от Vivo получит новую разработку от LG.

X90 Pro Plus

Фотовозможности новых устройств все больше радуют потребителей, поскольку какое устройство не возьми — все обладают хорошими сенсорами и делают красивые снимки, лишь изредка на рынке появляются те устройства, которые могут похвастаться улучшенными снимками на определенном модуле камер. Но, текущий год может порадовать нас настоящим "Таносом" среди фотофлагманов благодаря компании с Китая - Vivo. Ведь, в этом году выйдет и так популярный Vivo X100 с версиями Pro и Pro Plus включительно. Если говорить о стандартных версиях, то удивить они не смогут, но порадуют, а вот X100 Pro Plus по слухам с Weibo окажется "Таносом". Премьера будет в конце года, где мы и узнаем всю правду о фотовозможностях устройства, а испытать его на деле можно будет примерно в декабре в Китае. Надеемся только то, что устройство попадет к нам на глобальный рынок, а то X90 Pro Plus как флагман продается только в Китае.

Собственно источник неподтвержденный, верить ему нужно с осторожностью. Модули в стандартном X100 и X100 Pro будут одинаковыми, это 64Мп сенсор, вероятно, OmniVision OV64B, который установили в OPPO Reno 10 Pro+. Протестируем этот сенсор уже совсем скоро.

Топовая модель, флагман, настоящий представитель хороших устройств X100 Pro Plus получит абсолютно новую разработку в сфере камер. Вероятнее всего речь идет о переменном перископе от LG, который был представлен еще в декабре прошлого года. Эта вещь способна двигать линзы вдоль оси с точностью до 1 мкм. Компания LG сумела включить в камеру переменный зум от 4х до 9х в одном модуле. А пользователь сможет выбирать любое значение по желанию. Пока что, производители камер такого не дают нам, а LG - дадут. И, компания Vivo может стать первопроходцем.

Оптическая стабилизация полностью реализована в разработке LG. При этом модуль довольно компактный, что позволит разработать тонну дизайнов для новых устройств с использованием этого модуля. Видимо, наконец-то производители поняли, что огромные царапающиеся камеры от столов мешают пользователям и пойдут по пути снижения их выступов. LG также продолжает работать с Qualcomm при разработке алгоритмов. Процессор 8 Gen 2 будет выдавать отличное качество фотографий, лучше, чем остальные устройства. А если мы говорим про новенький 8 Gen 3, который будет установлен в Vivo X100 Pro Plus - страшно подумать насколько лучше фотографии будут.