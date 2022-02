А во всей ситуации виновата собачка, она просто хотела поесть...





Новая эра мемов с собакой! Некий freddytylerpaul поделился смешной и в то же время грустной историей на Reddit. Его собака захотела покушать и выбрала в качестве цели коробки с играми, а там находилась подписанная командой разработчиков копия Doom, представьте как обидно? Вверху результат жесткой атаки собаки на диски.

Вроде бы пора попрощаться с дисками, однако команда из Bethesda решила помочь бедному игроку, и предложила заменить всю коллекцию. В конце поста он выставил фото с новой коллекцией игр от разработчиков, и в нее вошла также подписанная копия Doom. Представьте себе, даже Skyrim подарили. Он также поблагодарил разработчиков за новую коллекцию, вот оригинальный текст:

So almost all of my games were ripped and torn to shreds by my dog last month. Jason and the Bethesda Team reached out to me to help me replace some of those games with a new signed cover-art and other rad pieces. Absolutely blown away by this. You guys are amazing!!

Почти все мои игры были разорваны клочья моей собакой в прошлом месяце. Джейсон и команда Bethesda предложили некоторые из этих игр новой подписанной обложкой и другими интересными элементами. Абсолютно потрясен этим. Вы, ребята, потрясающие!!