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Китайский чип для моделирования структур головного мозга оказался быстрее Nvidia A100 до 478 раз
Исследователи из Пекинского университета и Китайской академии наук разработали микросхему с интегрированной нейросетью, способную моделировать структуру мозга в реальном времени. По заявлению разработчиков, устройство работает в 50–478 раз быстрее графического процессора Nvidia A100.
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В журнале Science опубликованы результаты работы китайских учёных, создавших чип памяти с искусственной нейронной сетью. Технический процесс составляет 40 нанометров. Устройство позволяет реконструировать сложные поверхности мозга менее чем за полсекунды.

Изображение: scmp.com

Ключевое отличие разработки — объединение хранения данных и вычислений в едином массиве памяти. Это позволяет преодолеть традиционные ограничения вычислительных систем. В тестах чип показал производительность, в 50–478 раз превосходящую системы на базе Nvidia A100. А это один из самых мощных графических процессоров предыдущего поколения.

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Автор исследования Ян Ючао, профессор Школы интегральных схем и заместитель декана Школы электроники и вычислительной техники Пекинского университета, отметил, что разработка открывает новые перспективы для интерфейсов «мозг-компьютер», диагностики и лечения неврологических заболеваний. Среди потенциальных применений может стать хирургическая навигация, ранний скрининг болезни Альцгеймера и персонализированные терапевтические протоколы.

В перспективе учёные планируют создание динамических цифровых двойников мозга для индивидуального подбора терапии. Разработка также может стать аппаратной основой для систем нейронавигации, работающих в реальном времени.

#nvidia #китай #электроника #чип #мозг #a100 #nvidia a100 #нейронная сеть #science
Источник: scmp.com
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