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crazycat21
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Считается, что использование такой технологии может значительно укрепить энергетическую безопасность Америки в будущем.
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Администрация Трампа изучает возможности по размещению проектов в области атомной энергетики в территориальных водах США. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Getty Images/J. David AkeУправление по морским минеральным ресурсам Министерства внутренних дел и Комиссия по ядерному регулированию США подписали соглашение, которое призвано укрепить сотрудничество между ведомствами в процессе оценки возможности развертывания подводных атомных электростанций.

Управление по морским минеральным ресурсам заявило, что утверждённых проектов по строительству коммерческих АЭС в федеральных водах нет, более того, они пока не планируются. Однако соглашение призвано оценить, можно ли и как «ответственно внедрить» эту технологию в будущем.

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Мэтт Джакона, исполняющий обязанности директора Управления по морским минеральным ресурсам, отметил, что подводные реакторные системы уже несколько десятилетий безопасно используются в ВМС, демонстрируя свой потенциал в качестве надежного источника энергии в сложных морских условиях. Соответственно, использование такой технологии может значительно укрепить энергетическую безопасность Америки в будущем.

Кроме того, Министерство транспорта США и порт Лонг-Бич подписали меморандум о сотрудничестве по испытанию малых модульных реакторов (ММР) для коммерческих судов и других применений в порту.

«Все происходящее на энергетическом рынке, стоимость топлива и связанная с этим неопределенность усиливают аргументы в пользу диверсификации источников энергии», – заявил генеральный директор порта Лонг-Бич Ноэль Хасегаба.

По его мнению, сейчас самое время для изучения возможностей использования атомной энергии.

Кофи Асанте, основатель и генеральный директор компании Bluecore Energy, сотрудничающей с портом Лонг-Бич, заявил, что его команда взяла технологию атомных электростанций, которая применяется уже семь десятилетий, уменьшила её в размерах и разместила на барже. В результате получилась плавучая АЭС.

#новости #сша #энергетика #атомная энергетика #аэс
Источник: bloomberg.com
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