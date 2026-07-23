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crazycat21
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
Видео хранятся в безопасном, зашифрованном виде. Пользователь может удалить этот ролик из своей учётной записи в любое время.
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Американская компания Google (входит в состав холдинга Alphabet) добавляет возможность создания селфи-видео в качестве нового способа входа в учётные записи, предоставляя альтернативу пользователям, которые могут оказаться заблокированными из-за утери устройства или забытого пароля. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Согласно информации Alphabet, пользователи могут настроить своё селфи-видео с помощью короткой онлайн-процедуры. Она включает в себя несколько движений головой, чтобы камера устройства могла снимать с разных ракурсов. Сохранённая запись затем будет использоваться для сравнения с видео, полученном в режиме реального времени при последующих попытках входа в систему.

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Новое сохраненное видео-селфи будет использоваться только для входа в систему. Правда, пользователи могут предоставить компании разрешение на его использование для «улучшения распознавания лиц, оценки возраста и других методов проверки», основанных на физических особенностях или движении. Согласно информации Google, видео хранятся в безопасном, зашифрованном виде. Пользователь может удалить этот ролик из своей учётной записи в любое время. 

Google также заявила, что новая функция не предназначена для подтверждения возраста, однако компания не позволит зарегистрировать селфи при возникновении подозрения, что пользователь является несовершеннолетним. 

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время Google проводит тестирование различных методов проверки для целей, отличных от входа в учётные записи. В частности, она сотрудничает со сторонней компанией Private ID для проверки возраста пользователей с помощью селфи перед доступом к контенту, имеющими возрастные ограничения. Такой метод проверки может стать весьма актуальным в связи с принятием властями ряда стран, включая Францию и Австралию, новых правил, ограничивающих использование социальных сетей подростками.

#новости #технологии #google #безопасность #видео #alphabet #селфи #учетные записи
Источник: bloomberg.com
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