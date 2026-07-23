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В России начался выпуск экспедиционного внедорожника «Кабан»
Нижегородское ателье «Автомастер» запустило производство экспедиционного внедорожника «Кабан», пришедшего на смену модели «Вепрь». Новый автомобиль базируется на шасси грузового внедорожника «Садко Next» и оснащается турбодизелем ЯМЗ мощностью 150 лошадиных сил.
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Сборка «Вепрей», которые строились на агрегатах полноприводного грузовика «Садко», была прекращена после того, как Горьковский автозавод исключил исходное шасси из производственной линейки. В качестве базы для нового внедорожника используется шасси «Садко Next», на которое специалисты «Автомастера» устанавливают цельнометаллический кузов.

Изображение: Reve Art

Техническая основа — 4,4-литровый турбодизель от Ярославского моторного завода мощностью 150 лошадиных сил, агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В линейке предложений доступны модификации для различных задач: спасательные службы, экспедиционные группы, охотничьи хозяйства, вахтовые перевозки и другие специализированные применения.

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Изображение: Reve Art

Стоит отметить, что прозвище «Кабан» традиционно ассоциируется у автомобилистов с Mercedes-Benz W140 — седан получил его за массивные формы и внушительные размеры. Однако новый российский внедорожник использует это имя в совершенно ином контексте, позиционируясь как утилитарное транспортное средство для работы в тяжёлых дорожных условиях.

#газ #внедорожник #вездеход #газель #экспедиция #садко next #горьковский автомобильный завод #проходимая техника #экспедиционная комплектация
Источник: motor.ru
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