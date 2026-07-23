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Nacvark
Маск намекает на возможное объединение SpaceX и Tesla в одну компанию
SpaceX уже поглотила ИИ-стартап Маска xAI
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Не так давно компания SpaceXAI, поглотившая стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI, провела IPO, в результате которого её основатель Илон Маск (Elon Reeve Musk) ненадолго задержался в списке триллионеров. Есть вероятность, что Tesla, принадлежащая Маску, также скоро может войти в состав SpaceXAI.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИлон Маск, чьи слова приводит издание Reuters, во время телефонной конференции по итогам финансового года Tesla отметил, что по многочисленным проектам сотрудничества между Tesla и SpaceX по самым разным направлениям, пересечений становится всё больше. Однако сразу же он подчеркнул, что не может обсуждать объединение компаний и тому подобное во время телефонной конференции в рамках отчётности.

Маск добавил, что это должно быть сделано в соответствии с «надлежащей процедурой»  Несмотря на отсутствие конкретики, основатель SpaceX и Tesla сделал намёк на возможное объединение компаний.

Управляющий партнёр инвестиционной компании Tesla Deepwater Asset Management Джин Мюнстер после заявления Маска поделился своим мнение, оценив вероятность слияния компаний в 90%. Он уточнил, что за день до этого оценивал такую вероятность в 80%. При этом эксперты отмечают, что говорить о слиянии преждевременно, поскольку оно может столкнуться с препятствиями. Например, в Китае могут быть недовольны тем, что китайский бизнес Tesla окажется в руках SpaceX, связанной с правительством США. Последнее может быть решено выделением иностранного бизнеса в независимые подразделения.

#tesla #илон маск #spacex
Источник: reuters.com
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