SpaceX уже поглотила ИИ-стартап Маска xAI

Не так давно компания SpaceXAI, поглотившая стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI, провела IPO, в результате которого её основатель Илон Маск (Elon Reeve Musk) ненадолго задержался в списке триллионеров. Есть вероятность, что Tesla, принадлежащая Маску, также скоро может войти в состав SpaceXAI. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИлон Маск, чьи слова приводит издание Reuters, во время телефонной конференции по итогам финансового года Tesla отметил, что по многочисленным проектам сотрудничества между Tesla и SpaceX по самым разным направлениям, пересечений становится всё больше. Однако сразу же он подчеркнул, что не может обсуждать объединение компаний и тому подобное во время телефонной конференции в рамках отчётности.

Маск добавил, что это должно быть сделано в соответствии с «надлежащей процедурой» Несмотря на отсутствие конкретики, основатель SpaceX и Tesla сделал намёк на возможное объединение компаний.

Управляющий партнёр инвестиционной компании Tesla Deepwater Asset Management Джин Мюнстер после заявления Маска поделился своим мнение, оценив вероятность слияния компаний в 90%. Он уточнил, что за день до этого оценивал такую вероятность в 80%. При этом эксперты отмечают, что говорить о слиянии преждевременно, поскольку оно может столкнуться с препятствиями. Например, в Китае могут быть недовольны тем, что китайский бизнес Tesla окажется в руках SpaceX, связанной с правительством США. Последнее может быть решено выделением иностранного бизнеса в независимые подразделения.