Комплекс, предназначенный для проведения исследований на скоростях свыше 5 чисел Маха, показал возможность быстрого восстановления и повторного использования, что должно снизить стоимость и повысить доступность гиперзвуковых испытаний.

Аппарат Talon-A запускается с самолёта-носителя и разгоняется до скорости более 6 170 км/ч. Весь полёт полностью автономен и не предполагает участия пилота. После выполнения задачи аппарат возвращается на обычную взлётно-посадочную полосу, где проходит проверку и подготовку к следующему вылету. Как отмечают в компании, один и тот же Talon-A уже использовался в нескольких миссиях, что подтверждает реализуемость быстрого межполётного обслуживания.

Изображение: stratolaunch.com

Каждая миссия собирает данные по аэродинамике, силовой установке, теплозащите и системам управления. Информация предназначена для заказчиков, разрабатывающих новые гиперзвуковые технологии, включая проекты в рамках программы MACH-TB Министерства обороны США.

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Stratolaunch делает ставку на многоразовость как на способ решения главной проблемы гиперзвуковых исследований — их дороговизны и редкости. Традиционные тесты часто проводятся с большими интервалами и ограниченным количеством замеров. Talon-A, по замыслу разработчиков, обеспечивает более регулярный доступ к гиперзвуковым режимам, а сменная полезная нагрузка позволяет адаптировать аппарат под разные эксперименты: от испытаний сенсоров до новых материалов. В парке компании сейчас два самолёта-носителя и два аппарата Talon-A. Второй носитель — переоборудованный Boeing 747-400 Spirit of Mojave — уже введён в эксплуатацию.

Генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор отметил, что компания намерена наращивать частоту запусков и перевести гиперзвуковые испытания из разряда редких событий в формат рутинной сервисной услуги. В перспективе это должно ускорить создание новых высокоскоростных аэрокосмических систем и снизить порог входа для исследовательских организаций и оборонных ведомств.