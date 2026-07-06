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This_is_the_way
Стартап Ampera представил 3D-печатный ядерный реактор на тории для питания ИИ-дата-центров
Устройство позиционируется как компактный и безопасный источник энергии для дата-центров, оборонных и промышленных объектов.
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Компания Ampera, специализирующаяся на ядерных технологиях, показала полноразмерный модуль реактора, который, по её заявлению, является первым в мире субкритическим твердотельным заводским реактором на тории. При этом он изготовлен при помощи аддитивных технологий. Модуль предназначен для питания энергоёмких инфраструктур, в первую очередь ИИ-центров обработки данных.

Изображение: Flux

Реактор называют «субкритическим» — его топливо не способно самостоятельно поддерживать цепную реакцию и нуждается во внешнем источнике нейтронов. Это значительно уменьшает риск неконтролируемого разгона реакции и плавления активной зоны. «Твердотельная» конструкция подразумевает отсутствие движущихся частей. Это значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание.

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Топливом в системе предполагается использовать торий, который более распространён в природе, чем уран, и его сложнее использовать для создания ядерного оружия. Активная зона реактора — это монолитная сферическая структура из карбида кремния, напечатанная на 3D-принтере. Её сложная геометрия создаёт огромную площадь поверхности для эффективного теплообмена. Производитель заявляет, что активная зона способна работать до 30 лет без перезарядки топлива.

Реакторный модуль является частью «интегрированной энергетической архитектуры» и может комбинироваться с модулем утилизации отходящего тепла или с традиционной газовой турбиной. Система рассчитана на выработку от 15 до 30 МВт электроэнергии, что достаточно для питания среднего дата-центра. Модули заводской готовности можно транспортировать в стандартных контейнерах — это упрощает масштабирование.

Стоит отметить, что представлен лишь инженерный модуль. Запуск реактора и выработка электроэнергии пока не проводились. По заявлению компании, система генерации энергии на его основе может стать доступна уже в 2027 году, а сами реакторные модули — около 2030 года, в зависимости от сроков получения регуляторных одобрений. В число потенциальных заказчиков входят операторы дата-центров, а также военные и промышленные структуры.

#энергетика #дата-центр #ядерный реактор #обработка данных #торий #источник питания #ии-дата-центр #субкритический реактор
Источник: tomshardware.com
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