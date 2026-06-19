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Российский бренд Tenet Plus анонсировал первый кроссовер L6
Автомобиль сочетает выразительный дизайн с хищной пластикой, светодиодную оптику с «кошачьим» взглядом, массивную решётку радиатора с бриллиантовым узором и 19-дюймовые двухцветные диски.
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Российский автомобильный рынок пополнился ещё одной маркой. Холдинг «АГР» официально анонсировал первую модель нового бренда Tenet Plus — среднеразмерный кроссовер L6. Производство организуют на мощностях в России, а старт продаж намечен на третий квартал 2026 года.

Изображение: Flux

Пока компания раскрыла лишь внешность новинки. Главная деталь экстерьера — массивная решётка радиатора с узором, напоминающим бриллиантовую огранку. Остальные технические параметры, включая двигатели, трансмиссию и оснащение, не раскрываются.

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Известно, что Tenet Plus L6 построен на базе одноимённого кроссовера марки Lepas. Эта модель разработана концерном Chery для зарубежных рынков — в частности, для Индонезии и Южной Африки. Габариты автомобиля составляют 4570 мм в длину при колёсной базе 2700 мм.

Новый бренд стал четвёртым в портфеле «АГР» и Defetoo. Напомним, что модели Tenet на базе Chery уже собираются в Калуге с прошлого года. А в Санкт-Петербурге налажен выпуск кроссоверов Esteo (на основе Exeed) и Jeland (на базе Jaecoo). Tenet Plus L6 — логичное расширение линейки, ориентированной на покупателей, которые ценят элегантный дизайн и современные технологии. Подробности о моторной гамме и оснащении обещают опубликовать ближе к началу продаж. Цены тоже пока не объявили.

#новинки #кроссовер #chery #китайский автопром #tenet #lepas #агр #лицензионное производство
Источник: agr.auto
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