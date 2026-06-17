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Американский инженер разработал тросового робота Stringman для домашней уборки
Инженер Натаниэль Нифонг создал открытую систему Stringman — потолочного робота-крана на четырёх тросах, который перемещает захват по комнате, находит разбросанные предметы (игрушки, одежду, бытовой хлам) и сортирует их в назначенные места: корзины для белья, контейнеры с игрушками или мусорные вёдра.
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Инженер-энтузиаст Натаниэль Нифонг представил проект Stringman — открытую роботизированную систему для уборки дома, которая крепится к потолку. Вместо того чтобы создавать дорогого человекоподобного робота, Нифонг использовал простую, но эффективную концепцию: четыре троса, натянутых от углов комнаты к подвижному захвату. Такая конструкция позволяет манипулятору перемещаться в воздушном пространстве помещения, доставая предметы с пола, из-под кроватей и столов, а также с нижних полок.

Изображение:interestingengineering.com

Устройство приводится в действие всего четырьмя двигателями и двухпальцевым захватом с поворотным механизмом. Этого набора достаточно, чтобы выполнять базовые операции «взять-и-положить». Сам захват висит на 50 см ниже точки подвеса, что позволяет ему проникать в труднодоступные места — под мебель и рядом с препятствиями. Активные алгоритмы гашения колебаний стабилизируют груз при движении, предотвращая раскачивание.

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Stringman работает на базе открытой платформы LeRobot и использует имитационное обучение. Пользователи могут обучить робота через телеуправление, показывая, как хватать разные предметы. Система распознаёт объекты с помощью камеры, а пользователь указывает места назначения с помощью маркеров (например, наклеек на корзинах или контейнерах). Через интерфейс можно подтвердить или скорректировать список предметов, которые робот должен убрать.

Stringman поддерживает полностью локальный режим работы: вся обработка видео и телеметрия остаются в пределах домашней сети, не передавая данные в облако. При желании можно включить удалённый доступ через веб-интерфейс. Проект полностью открыт: схемы, 3D-модели, прошивка и инструкция по сборке доступны на GitHub под лицензией Apache 2.0. Готовые наборы для самостоятельной сборки предлагаются для тех, кто не хочет искать компоненты по отдельности.


Однако система всё ещё в стадии доработки. Модели машинного зрения требуют улучшения — плоские предметы (например, книги) захват пока берёт ненадёжно. Кроме того, тросы, спускающиеся с потолка во время работы, создают практические неудобства в жилом пространстве.

Тем не менее Stringman демонстрирует интересный подход к домашней автоматизации. Вместо сложных и дорогих гуманоидных роботов Нифонг предлагает специализированное, дешёвое и эффективное решение для одной конкретной задачи — уборки разбросанных вещей. В перспективе систему можно доработать, чтобы она не просто складывала предметы в корзины, а возвращала их на свои места — на полки, в ящики или специальные органайзеры. И остается надеется, что захват работает лучше, чем в игровых автоматах с мягкими игрушками.

#робот #разработка #блогер #самоделка #энтузиаст #ноу-хау #уборщик #stringman
Источник: interestingengineering.com
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