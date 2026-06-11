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Российское тюнинг-ателье RCI Service представило доработанную версию Lada Vesta Sedan
Благодаря турбокиту с нагнетателем Garrett-1752 отдача выросла до 160 лошадей, разгон до сотни сократился с 11,2 до 7,5 секунды, а максимальная скорость достигла 210 километров в час.
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Тюнинг-ателье RCI Service представило глубоко доработанную версию Lada Vesta Sedan, превратив скромный атмосферник в турбированный спортседан. Штатный 106-сильный двигатель ВАЗ-21129 и пятиступенчатую механику ВАЗ-21807 инженеры заменили на полноценный турбоагрегат с собственным турбокитом RCI Service, использующим нагнетатель Garrett-1752.

Изображение: Grok

Давление наддува установили на отметке 0,75 бар, что позволило поднять отдачу до 150–160 лошадиных сил, а крутящий момент вырос до 230–240 Н·м. Результат налицо: разгон с нуля до сотни рухнул с заводских 11,2 секунды до впечатляющих 7,5–8 секунд, а максимальная скорость подскочила со 180 до 210 километров в час. Двигатель при этом адаптирован под обычный бензин АИ-95, хотя замеры проводились в идеальных условиях, и в реальной жизни цифры могут чуть отличаться.

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Помимо самого турбокита, седан обзавелся выпускным коллектором из нержавейки, выпускной трассой MG Race, усиленными передними тормозами Sport, усиленным сцеплением и специальной помпой «Турбо». Автомобиль прошел полный цикл: сборку, профессиональную настройку и обкатку, а базируется этот заряженный седан в Чувашии.

Особенность проекта в том, что он серьезно улучшает динамику без потери надежности ключевых узлов. Турбокит полностью обратим и не требует необратимых изменений в конструкции, что делает доработанную Весту грозным соперником многим иномаркам в своем классе. Более того, RCI Service уже анонсировало создание аналогичных турбокомплектов для универсала Lada Vesta SW Cross и других актуальных моделей АвтоВАЗа.

#россия #lada vesta #тюнинг #российский автопром #прокачка #rci service #ателье #турбокит
Источник: vk.ru
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