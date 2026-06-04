Японский автопроизводитель впервые публично покажет в деле машину TR LH2 Racing Prototype с водородным двигателем внутреннего сгорания. Это не электромобиль на топливных ячейках, а настоящий «бензиновый» мотор, переделанный под водород.

Toyota готовится к историческому моменту: 11 и 13 июня 2026 года на трассе «Сарта» (Circuit de la Sarthe) перед тысячами зрителей состоится публичный демонстрационный заезд гоночного прототипа TR LH2 Racing Prototype, работающего на жидком водороде. Мероприятие приурочено к 94-й гонке «24 часа Ле-Мана».

Изображение: interestingengineering.com (обработано Grok)

Прототип построен на той же платформе, что и текущий гиперкар Toyota, участвующий в чемпионате на выносливость. Однако вместо бензина или гибридной установки под капотом — двигатель внутреннего сгорания, адаптированный под сжигание жидкого водорода. Это принципиальное отличие от водородных электромобилей с топливными элементами (например, Toyota Mirai). Такой подход сохраняет привычный для гонок звук мотора и механический характер работы, но при этом существенно снижает выбросы углекислого газа.

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Toyota экспериментирует с водородными ДВС уже несколько лет. Начало было положено в Японии с команды Rookie Racing и серии на выносливость Super Taikyu. Ранние версии водородного GR Corolla H2 использовали газообразный водород, но в 2023 году инженеры перешли на жидкий — он плотнее и позволяет дольше ехать без дозаправки.

В 2023 году Toyota уже показывала в Ле-Мане концепт GR H2 Racing, а в 2024 — GR LH2 Racing Concept. Теперь настало время действующего прототипа. Компания также разместит машину в специальной зоне Hydrogen Village на территории трассы.

Для Toyota гонки — это не только пиар. Экстремальные условия выносливости позволяют быстрее и дешевле отрабатывать технологии хранения, подачи и сжигания водорода, чем в лаборатории. Главные трудности остаются: системы охлаждения, хранение водорода на борту и заправочная инфраструктура. Однако организаторы «Ле-Мана» уже несколько лет обсуждают введение отдельного водородного класса.