Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Toyota выведет на трассу «Ле-Мана» гоночный прототип на жидком водороде
Японский автопроизводитель впервые публично покажет в деле машину TR LH2 Racing Prototype с водородным двигателем внутреннего сгорания. Это не электромобиль на топливных ячейках, а настоящий «бензиновый» мотор, переделанный под водород.
реклама

Toyota готовится к историческому моменту: 11 и 13 июня 2026 года на трассе «Сарта» (Circuit de la Sarthe) перед тысячами зрителей состоится публичный демонстрационный заезд гоночного прототипа TR LH2 Racing Prototype, работающего на жидком водороде. Мероприятие приурочено к 94-й гонке «24 часа Ле-Мана».

Изображение: interestingengineering.com (обработано Grok)

Прототип построен на той же платформе, что и текущий гиперкар Toyota, участвующий в чемпионате на выносливость. Однако вместо бензина или гибридной установки под капотом — двигатель внутреннего сгорания, адаптированный под сжигание жидкого водорода. Это принципиальное отличие от водородных электромобилей с топливными элементами (например, Toyota Mirai). Такой подход сохраняет привычный для гонок звук мотора и механический характер работы, но при этом существенно снижает выбросы углекислого газа.

реклама

Toyota экспериментирует с водородными ДВС уже несколько лет. Начало было положено в Японии с команды Rookie Racing и серии на выносливость Super Taikyu. Ранние версии водородного GR Corolla H2 использовали газообразный водород, но в 2023 году инженеры перешли на жидкий — он плотнее и позволяет дольше ехать без дозаправки.

В 2023 году Toyota уже показывала в Ле-Мане концепт GR H2 Racing, а в 2024 — GR LH2 Racing Concept. Теперь настало время действующего прототипа. Компания также разместит машину в специальной зоне Hydrogen Village на территории трассы.

Для Toyota гонки — это не только пиар. Экстремальные условия выносливости позволяют быстрее и дешевле отрабатывать технологии хранения, подачи и сжигания водорода, чем в лаборатории. Главные трудности остаются: системы охлаждения, хранение водорода на борту и заправочная инфраструктура. Однако организаторы «Ле-Мана» уже несколько лет обсуждают введение отдельного водородного класса.

#toyota #гонка #водородный двигатель #водородный автомобиль #водородный двс #водородный двигатель для машин #водородный суперкар #ле-ман #circuit de la sarthe
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter