Глава компании Максим Соколов заявил, что гибридные машины адаптированы к холодам и большим расстояниям лучше электромобилей. Автопроизводитель продолжает разработку электрических прототипов, но основную ставку делает на гибридную версию Lada Azimut.

Российский автогигант АвтоВАЗ официально обозначил смену приоритетов: гибридные силовые установки признаны более подходящими для эксплуатации в стране, чем полностью электрические. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава предприятия Максим Соколов.

Изображение: Grok

По его словам, гибридная концепция органичнее вписывается в реалии больших расстояний, разнообразных климатических зон и традиционно холодных зим. Статистика продаж за прошлый год, отметил Соколов, уже подтверждает этот тренд.

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Техническая логика здесь очевидна: при низких температурах ёмкость аккумуляторной батареи у электромобиля падает на 40–50%, а запас хода сокращается кратно. В то же время гибрид, оснащённый двигателем внутреннего сгорания, сохраняет мобильность и не привязан к зарядным станциям на трассе, которых за пределами крупных городов практически нет.

При этом АвтоВАЗ не отказывается от электрических разработок полностью. Соколов подчеркнул, что предприятие продолжает работу над прототипами e-Aura и e-Niva. Однако ключевая ставка сегодня сделана на гибридную модификацию модели Lada Azimut. Такой подход позволяет не зависеть от зарядной инфраструктуры и не сталкиваться с климатическими ограничениями, что делает гибриды более практичным выбором для большинства российских водителей.