Холдинг «Высокоточные комплексы» выставляет на московской выставке гражданскую технику своих предприятий. Среди новинок — электрический погрузчик АНТ 1000Е и автоматизированный каток РВ‑11‑ДД‑БП с точностью укладки до двух сантиметров. Машины могут работать дистанционно или по программе.

Концерн «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) примет участие в промышленном выставке-форуме СТТ Expo‑2026. Свои изделия покажут АО «Ковровский электромеханический завод», АО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» и АО «Раскат».

АНТ 1000Е. Изображение: rostec.ru

Главная премьера — автоматизированный асфальтовый каток РВ‑11‑ДД‑БП разработки АО «Раскат» (входит в АО «КЭМЗ»). Машина кладёт асфальт с погрешностью не более двух сантиметров. Высокая точность достигается за счёт аппаратно-программного оборудования «Прометей» и комплекса позиционирования «Филин» (разработки ВНИИ «Сигнал»). Спецтехника функционирует почти без остановок, даже ночью. Оператор управляет ею дистанционно, либо программирует автономный режим.

Автоматизированный каток В‑11‑ДД‑БП. Изображение:Qwen

реклама

Второй важный экспонат — электрический мини-погрузчик АНТ 1000Е с литий-ионной батареей. Над ним работали специалисты КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал» и СКБ ПА. Опытные единицы с успехом завершили испытания зимой и весной 2026 года. Машина подтвердила надёжность в разных климатических зонах.

Помимо этого, на выставке будут представлены: мини-погрузчики АНТ 1200 (гусеничный и колёсный), предназначенные для действий в стеснённых условиях; пневмоколесный каток RC‑12 SS (обладает повышенной производительностью и более универсален в применении); компактный тротуарный каток RV‑3,5 DD (создан, по большей части, для благоустройства территорий).