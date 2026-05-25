В стенки он встроил полости, по которым циркулирует вода. Она отводит тепло от камеры сгорания и не даёт пластику расплавиться. Результат лучше, чем без охлаждения, но в финальной версии появилась течь.

Автор проекта решил побороть главную проблему пластиковых ракетных двигателей — высокую температуру. В обычных условиях пластик плавится за секунды. Вместо того чтобы искать жаростойкие материалы, блогер попробовал отводить тепло водой. Он спроектировал двухслойную стенку и проложил между слоями каналы для жидкости.

Изображение: Interestingengineering.com

Первые версии без охлаждения продержались доли секунды. Затем автор добавил насос и пластиковые переходники. Вода начала циркулировать, и двигатель проработал дольше. Однако часть сопла, куда вода не доходила, размягчилась и потекла. Третий вариант стал полностью водяным. Каналы охватили все зоны, контактирующие с пламенем. Двигатель заработал стабильнее и не развалился. Испытание прервалось из‑за течи: вода просочилась сквозь внутреннюю стенку и залила огонь.

реклама

Автор признаёт, что пластик плохо проводит тепло. Чтобы эффективно охлаждать двигатель, стенки надо делать очень тонкими, но тогда они не выдержат давления. Плюс система охлаждения с насосом, шлангами и водой весит слишком много для реального летательного аппарата. Тем не менее, блогер доказал: активное охлаждение продлевает жизнь пластиковому двигателю. Он планирует продолжить эксперименты и ждёт советов от зрителей.