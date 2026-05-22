На VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест-2026» впервые представили быструю зарядную станцию ФОРА ЭЗС‑DC‑4M мощностью 160 кВт. Устройство, созданное ГРПЗ совместно с КАМАЗом, заряжает электробус за 2,5 часа и в разы дешевле пантографных аналогов.

На VII транспортном форуме «ТранспортФест-2026» компании «КАМАЗ» и «КРЭТ» (обе входят в Ростех) показали новую быструю зарядную станцию для электротранспорта — ФОРА ЭЗС‑DC‑4M мощностью 160 кВт. Комплекс предназначен для ночной зарядки электробусов. В ходе мероприятия показали его работу в связке с электробусом нового поколения КАМАЗ‑52222 (модель А5).

Станцию создал Государственный Рязанский приборный завод (структура КРЭТ) совместно с КАМАЗом. Система функционирует по стандарту Mode 4 — наиболее мощному и интеллектуальному режиму подключения, используемому для быстрой зарядки. По протоколу CCS станция выдаёт напряжение от 0 до 750 вольт при токе до 250 ампер. В Ростехе заметили, что аппаратура адаптирована к российским условиям: надёжно работает при экстремальных температурах, защищена от внешних воздействий и помогает продлить ресурс аккумуляторов.

Генеральный директор КРЭТ Александр Пан отметил, что 160-кВт станция полностью заряжает электробус за 2,5 часа в ночное время. При этом стоимость решения оказалась в разы ниже классических сверхбыстрых зарядок пантографного типа. По его словам, разработка будет востребована в российских регионах и позволит заказчикам снижать статью расходов.

В Ростехе добавили, что создание ФОРА «Ночная зарядка» — значимый шаг в формировании национальной зарядной инфраструктуры. Станция разработана в рамках дорожной карты по развитию электромобильности в РФ. «КАМАЗ» и «КРЭТ» предложили заказчикам комлпекс: электробус плюс зарядная станция. Это ускоряет переход на экологичный городской транспорт и укрепляет технологический суверенитет России.

Руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта «КАМАЗа» Андрей Долганов сообщил, что рынок уже показывает высокий спрос на электробусы с ночной зарядкой — яркий пример Санкт-Петербург, а другие большие города также присматриваются к этому формату. Важнейшее преимущество — экономическая эффективность: транспорт заряжается в нерабочее время по самым выгодным ночным тарифам, не теряя времени днём. Это может обеспечить увеличение объёмов перевозок без дополнительных вложений в инфраструктуру.