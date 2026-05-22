Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
КАМАЗ и КРЭТ показали на «ТранспортФест» ночную зарядную станцию ФОРА для электробусов
На VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест-2026» впервые представили быструю зарядную станцию ФОРА ЭЗС‑DC‑4M мощностью 160 кВт. Устройство, созданное ГРПЗ совместно с КАМАЗом, заряжает электробус за 2,5 часа и в разы дешевле пантографных аналогов.
реклама

На VII транспортном форуме «ТранспортФест-2026» компании «КАМАЗ» и «КРЭТ» (обе входят в Ростех) показали новую быструю зарядную станцию для электротранспорта — ФОРА ЭЗС‑DC‑4M мощностью 160 кВт. Комплекс предназначен для ночной зарядки электробусов. В ходе мероприятия показали его работу в связке с электробусом нового поколения КАМАЗ‑52222 (модель А5).

Изображение:ChatGPT

Станцию создал Государственный Рязанский приборный завод (структура КРЭТ) совместно с КАМАЗом. Система функционирует по стандарту Mode 4 — наиболее мощному и интеллектуальному режиму подключения, используемому для быстрой зарядки. По протоколу CCS станция выдаёт напряжение от 0 до 750 вольт при токе до 250 ампер. В Ростехе заметили, что аппаратура адаптирована к российским условиям: надёжно работает при экстремальных температурах, защищена от внешних воздействий и помогает продлить ресурс аккумуляторов.

реклама

Генеральный директор КРЭТ Александр Пан отметил, что 160-кВт станция полностью заряжает электробус за 2,5 часа в ночное время. При этом стоимость решения оказалась в разы ниже классических сверхбыстрых зарядок пантографного типа. По его словам, разработка будет востребована в российских регионах и позволит заказчикам снижать статью расходов.

В Ростехе добавили, что создание ФОРА «Ночная зарядка» — значимый шаг в формировании национальной зарядной инфраструктуры. Станция разработана в рамках дорожной карты по развитию электромобильности в РФ. «КАМАЗ» и «КРЭТ» предложили заказчикам комлпекс: электробус плюс зарядная станция. Это ускоряет переход на экологичный городской транспорт и укрепляет технологический суверенитет России.

Руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта «КАМАЗа» Андрей Долганов сообщил, что рынок уже показывает высокий спрос на электробусы с ночной зарядкой — яркий пример Санкт-Петербург, а другие большие города также присматриваются к этому формату. Важнейшее преимущество — экономическая эффективность: транспорт заряжается в нерабочее время по самым выгодным ночным тарифам, не теряя времени днём. Это может обеспечить увеличение объёмов перевозок без дополнительных вложений в инфраструктуру.

реклама
#россия #ростех #камаз #зарядная станция #электробус #крэт #зарядная инфраструктура #камаз‑52222 #электрический автобус
Источник: kamaz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter