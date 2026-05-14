Новый компактный принтер дополнил линейку SLM-оборудования Росатома. Устройство с камерой построения 150 мм ориентировано на медицину, науку и мелкосерийное производство, позволяя снизить расход материалов и время изготовления деталей.

Госкорпорация «Росатом» расширила линейку оборудования для аддитивных технологий, представив небольшой 3D-принтер RusMelt 150M. Установка работает по технологии селективного лазерного плавления (SLM). Она используется для создания металлических изделий из порошковых материалов. Новинка заняла нишу между уже выпускаемыми среднегабаритным RusMelt 300M и крупным RusMelt 600M, предложив решение для задач с небольшими размерами деталей.

Технические характеристики RusMelt 150M включают производительность до 15 см³/час при скорости сканирования до 10 м/с. Зона построения имеет диаметр 150 мм и высоту 200 мм, а масса устройства составляет чуть более 900 кг, что упрощает его размещение в обычных помещениях. Из-за малого объёма рабочей камеры обеспечивается экономия инертного газа и металлического порошка, уменьшается потребление электроэнергии. Также в числе преимуществ — быстрая смена материалов и небольшое время подготовки к печати.

По заявлению директора бизнес-направления «Аддитивные технологии» компании «ТВЭЛ» (входит в контур Росатома) Илья Кавелашвили, появление компактной системы снижает порог входа в металлическую 3D-печать для предприятий и инженерных центров. Он пояснил, что для множества деталей с размерами до 100–120 мм использование крупноформатных принтеров экономически неоправданно. Себестоимость одного изделия на RusMelt 150M может оказаться ниже в 2–4 раза по сравнению с более габаритными установками.

Области применения нового принтера охватывают медицину, науку и промышленность. В медицинской сфере устройство позволяет изготавливать индивидуальные имплантаты, краниальные пластины и стоматологические каркасы напрямую из порошка, уменьшая расход дорогого титана в 3–5 раз и сокращая сроки до нескольких часов. В научных лабораториях принтер ускоряет цикл НИОКР, позволяя печатать опытные образцы (теплообменники, мини-реакторы) за пару дней. В промышленности оборудование делает рентабельным производство малых партий сложных деталей — форсунок, кронштейнов, рабочих колёс насосов. Также сокращает сроки ремонтного выпуска запасных частей с 6–8 недель до трёх дней.