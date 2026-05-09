Машина с октября 2025 года проходит тестовую эксплуатацию в жилом комплексе «Минск‑Мир». На стенде также обсудили сотрудничество с «Росагролизингом» и заводом «Автосистемы».

В начале мая 2026 года МАЗ вместе с официальным представителем в РФ ООО «МАЗ‑РУС» участвовал в выставке WASMA‑2026. Главный экспонат фирмы — это электрический мусоровоз МАЗ‑GTe. С октября 2025 года эта машина работает в жилом комплексе «Минск‑Мир».

МАЗ‑GTe.Изображение: maz.by

Замгендиректора «МАЗ‑РУС» по маркетингу Владимир Ананич и начальник отдела реализации специальной и крановой техники Евгений Жилинский провели переговоры с потенциальными клиентами и партнёрами. В их числе — «Росагролизинг» и производитель коммунальной техники «Автосистемы».

На соседней экспозиции партнёр МАЗа — завод КДМ, выставил мусоровоз на шасси МАЗ‑6312. Организаторы отметили растущее внимание предприятий к шасси с электродвигателем. В компании считают, что это направление открывает новые возможности для создания электрической коммунальной техники и расширяет потенциал сотрудничества.

Мусоровоз на шасси МАЗ‑6312. Изображение: maz.by

Электрический мусоровоз на первый взгляд не слишком перспективная вещь. Но если посмотреть глубже — он тихий и не будит жителей рано утром. Маршруты сбора отходов постоянны, а пробеги небольшие. Значит запас хода не проблема.