В норвежском графстве Иннландет обнаружено крупнейшее в истории страны собрание серебряных монет эпохи викингов. Всё началось 10 апреля, когда двое поисковиков с металлоискателями — Вегард Сёрли (Vegard Sørlie) и Руне Сетре (Rune Sætre) нашли 19 серебряных монет. Прибывшие на место археологи продолжили раскопки, и число находок выросло сначала до 70, затем до 500, а в итоге достигло почти 3150 экземпляров. Работы на поле возле города Рена всё ещё продолжаются, и специалисты ожидают новых находок.

Археолог Мэй-Тове Смисет, назвавшая клад «Мёрстад», охарактеризовала его как событие, которое происходит раз в жизни. По её словам, для исследователей это «Оскар» среди кладов. Монеты датируются периодом между 980-ми и 1040-ми годами — эпохой расцвета викингов. Это так называемый «Второй век викингов». Большинство монет английского и немецкого происхождения, хотя есть также датские и норвежские экземпляры. Среди правителей, чьи монеты найдены в кладе, — Кнут Великий, Этельред II, Оттон III и Харальд Суровый.

Особенность находки в том, что это не частное сокровище, а скорее «государственный капитал». Монеты были обнаружены в районе, где в ту эпоху процветало производство железа, которое экспортировалось в Европу. Археологи полагают, что клад отражает доходы не отдельного богача, а правящей элиты или казны. После обнаружения территория взята под охрану, доступ закрыт до завершения раскопок.

По словам экспертов, клад застаёт Норвегию в момент перехода от иностранного доминирования в денежном обращении к созданию собственного национального монетного двора, что и произошло при Харальде Суровом. Это делает находку не просто коллекцией серебра, а живым срезом истории.