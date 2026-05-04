Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Норвегии найден клад, насчитывающий до 3150 монет времён викингов
Монеты в основном английского и немецкого чекана. Находка отражает переход от использования иностранной валюты к созданию собственной норвежской монетной системы при Харальде Суровом.

В норвежском графстве Иннландет обнаружено крупнейшее в истории страны собрание серебряных монет эпохи викингов. Всё началось 10 апреля, когда двое поисковиков с металлоискателями — Вегард Сёрли (Vegard Sørlie) и Руне Сетре (Rune Sætre) нашли 19 серебряных монет. Прибывшие на место археологи продолжили раскопки, и число находок выросло сначала до 70, затем до 500, а в итоге достигло почти 3150 экземпляров. Работы на поле возле города Рена всё ещё продолжаются, и специалисты ожидают новых находок.

Изображение: Flux

Археолог Мэй-Тове Смисет, назвавшая клад «Мёрстад», охарактеризовала его как событие, которое происходит раз в жизни. По её словам, для исследователей это «Оскар» среди кладов. Монеты датируются периодом между 980-ми и 1040-ми годами — эпохой расцвета викингов. Это так называемый «Второй век викингов». Большинство монет английского и немецкого происхождения, хотя есть также датские и норвежские экземпляры. Среди правителей, чьи монеты найдены в кладе, — Кнут Великий, Этельред II, Оттон III и Харальд Суровый.

Фото: interestingengineering.com

Особенность находки в том, что это не частное сокровище, а скорее «государственный капитал». Монеты были обнаружены в районе, где в ту эпоху процветало производство железа, которое экспортировалось в Европу. Археологи полагают, что клад отражает доходы не отдельного богача, а правящей элиты или казны. После обнаружения территория взята под охрану, доступ закрыт до завершения раскопок.

По словам экспертов, клад застаёт Норвегию в момент перехода от иностранного доминирования в денежном обращении к созданию собственного национального монетного двора, что и произошло при Харальде Суровом. Это делает находку не просто коллекцией серебра, а живым срезом истории.

#находки #археология #клад #монеты #викинги #археологические находки #нумизматика #норвегии
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter