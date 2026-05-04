This_is_the_way
Первый экземпляр гиперкара BYD YangWang U9 Xtreme мощностью продали на мотор-шоу за 20 млн юаней
Модель мощностью 2978 лошадиных сил разгоняется до 496 км/ч и стоит наравне с Bugatti, что делает её самым дорогим и самым мощным серийным автомобилем китайской марки.

Китайская BYD, известная своими доступными электромобилями, удивила рынок. Лимитированный гиперкар YangWang U9 Xtreme нашёл первых владельцев, готовых выложить за него более 2,9 миллионов долларов. Это цена уровня Bugatti Chiron или Koenigsegg — и более чем в десять раз дороже стандартного YangWang U9 ($263 000).

Изображение: carscoops.com

О заказах, оформленных на Пекинском автосалоне, сообщил в соцсетях Ли Юньфэй, руководитель бренда и PR BYD Group. Среди покупателей — австралийский бизнесмен Ник Политис (состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов). Его автомобиль станет единственным экземпляром в Австралии и прибудет в начале 2027 года.

Изображение: carscoops.com

Всего будет выпущено около 30 экземпляров U9 Xtreme. За эти деньги покупатель получает четырёхмоторную электрическую установку совокупной мощностью 2978 лошадиных сил. Это самый мощный серийный гиперкар в истории и первый автомобиль на 1200-вольтовой платформе. В 2025 году прототип разогнался до 496 км/ч, превзойдя рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+. А на Нюрбургринге машина показала круг за 6 минут 57 секунд.

Изображение: carscoops.com

Таким образом, BYD не просто догнала традиционных производителей гиперкаров, а вплотную приблизилась к ним по цене и превзошла по техническим характеристикам. И это при том, что ещё несколько лет назад компанию ассоциировали исключительно с бюджетными и не самыми качественными электромобилями.

#byd #гиперкар #китайский автопром #carscoops #yangwang #китайский автомобиль #китайский автопроизводитель
Источник: carscoops.com
