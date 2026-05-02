За 24 часа в районе секретной базы ВВС США зафиксировали больше сотни сообщений о подземных толчках магнитудой от 2,5 до 4,4. Гипоцентры залегали на глубине около 4 километров. Конспирологи заговорили об инопланетянах и подземных ядерных тестах.

По данным Геологической службы США, за один день в окрестностях базы Грум-Лейк (более известной как Зона 51) случилось 17 землетрясений. Их магнитуда колебалась от 2,5 до 4,4, а глубина — около 4 километров. Геофизик Стефан Бёрнс отметил, что это «необычное место» для сейсмической активности.

Изображение:Flux

Сразу после публикации данных в сети начали гадать: то ли внеземные цивилизации подают сигналы, то ли военные тайно возобновили подземные испытания. Последняя версия имеет под собой формальное основание — истечение договора СНВ‑III и заявления президента Трампа о возможном возобновлении тестов. Но сейсмологи и эксперты по ядерным вооружениям почти единодушны: это не взрывы.

Во‑первых, ядерные испытания имеют характерную сейсмическую подпись — и у этих толчков она не та. Во‑вторых, если бы США решили взорвать бомбу, они делали бы это на малой глубине, в той же Неваде, где есть специальный полигон. В‑третьих, существует международная система мониторинга CTBTO, способная засечь взрыв мощностью от 500 тонн в тротиловом эквиваленте (это всего 3 % от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму). Подземные детонации тоже не остаются незамеченными — современные методы позволяют идентифицировать 1,7 тонны взрывчатки с точностью 97 процентов.

Скорее всего, мы имеем дело с обычной тектонической активностью или, возможно, с отголосками старых подземных работ. Инопланетная версия пока не имеет доказательств, а ядерная опровергается сейсмологами.