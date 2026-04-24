Они превосходили крупных морских рептилий мелового периода. Асимметрия износа челюстей указывает на высокий интеллект этих животных, а сильные повреждения — на агрессивную стратегию охоты. Это опровергает теорию об эволюционном превосходстве позвоночных как главных хищников океана.

Около 100 миллионов лет назад в морях Земли обитали настоящие гигантские осьминоги, напоминающие мифических кракенов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, отдельные особи достигали почти 20 метров в длину и занимали вершину пищевой цепи в меловом периоде. «Они могли превосходить размерами крупных морских рептилий того времени», — заявил соавтор работы Ясухиро Иба из Университета Хоккайдо.

Беспозвоночные редко оставляют ископаемые следы из-за отсутствия костей, однако мощные клювоподобные челюсти древних головоногих хорошо сохраняются на спокойном морском дне. Команда Ибы изучила такие челюсти из пород Японии и острова Ванкувер (Канада), относящихся к сохранившейся до наших дней подгруппе Cirrata. С помощью высокоточной шлифовальной томографии и машинного обучения учёные реконструировали облик существ и оценили их возраст.

Результаты сдвинули ископаемую летопись гигантских плавниковых осьминогов примерно на 15 миллионов лет назад, а всю историю осьминогов — на 5 миллионов лет. Это означает, что данные головоногие появились около 100 миллионов лет назад, в позднем мелу.

Ещё одно неожиданное открытие: у изученных видов одна сторона челюсти часто была изношена сильнее другой, что указывает на поведенческую асимметрию, связанную с высокоразвитыми когнитивными способностями. По всей видимости, осьминоги оставались достаточно умными на протяжении огромного промежутка времени. Кроме того, сильный износ челюстей (у некоторых взрослых особей стёрто до 10% кончиков) говорит об агрессивной стратегии питания и охоте на непростую добычу.

«Наши находки показывают, что мощные челюсти и отказ от внешнего скелета были необходимы, чтобы стать огромными и интеллектуальными морскими хищниками», — подытожил Иба. Открытие опровергает давнюю теорию о том, что позвоночные «предназначены» быть вершиной морской пищевой цепи.