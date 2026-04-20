Российский проект «Беспилотные логистические коридоры» с участием КАМАЗа и его дочки NATCAR вывел на трассы М-11, М-12 и ЦКАД 18 автономных тягачей «Маяк-2» с уровнем 3+. За 6 млн км пробега не зафиксировано ни одной аварии, а эксперимент продлён до 2028 года.

Ни для кого не секрет, что беспилотные грузовики в России отныне больше не футуризм. С 2023 года в стране реализуется проект «Беспилотные логистические коридоры», объединивший государство, КАМАЗ, его дочернюю компанию NATCAR и крупных перевозчиков. Задача состоит в том, чтобы сформировать работающую систему автономных грузоперевозок на федеральных трассах.





Старт был дан на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Сегодня география расширилась: добавились ЦКАД и трасса М-12 «Восток». Таким образом, открыт беспилотный коридор от Санкт-Петербурга до Казани, охватывающий 13 регионов. Экспериментальный правовой режим продлён до 2028 года.

В испытаниях участвуют 18 магистральных тягачей КАМАЗ-54901 (версия «Маяк-2»). Оснащение: лидары, радары, камеры машинного зрения, высокоточная навигация. Скорость ограничена 89 км/ч. Уровень автономности — 3+ (система управляет, но водитель-испытатель в кабине присутствует и держит руки на руле). Пятый уровень (полностью без человека) в мире пока не достигнут в реальной эксплуатации.

С 2023 года беспилотные КАМАЗы прошли около 6 млн км, перевезли 732 тыс. кубометров груза. Работа велась по гибридной схеме. Робофура идёт по трассе автономно, а на подъезде к складу (первая и последняя миля) управление переходит к водителю или груз передаётся на обычный тягач. Зафиксировано ноль аварий и нарушений. признаться, это сильный показатель.

В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» также участвуют грузовики «Сберавто» (дочка Сбера) и «Эвокарго». Однако именно КАМАЗ остаётся единственным производителем, который интегрирует беспилотную систему непосредственно на заводе, а не дооборудует серийные машины сторонними комплектами. Кроме того, в 2025 году КАМАЗ запатентовал систему «виртуального сцепления». Это технология, позволяющая беспилотникам двигаться колонной с минимальной дистанцией (до 10 метров), что снижает аэродинамическое сопротивление и экономит до 15% топлива.

Из всего выше написанного можно подытожить несколько вещей. Работа по роботизации логистики в России ведётся, и достаточно активно. Правда уровень 3+ — это всё ещё водитель в кабине. Но тут мы пока не отстаём. Без него (уровень 4–5) на трассы общего пользования официально ничего не выезжает, даже в США и Китае. Во-вторых, очень хочется надеяться, что все комплектующие подобных систем либо отечественные, либо из дружественных стран. Ведь очень не хотелось бы, чтобы что-то отключилось в неподходящий момент у грузового тягача. В-третьих, «виртуальное сцепление» звучит действительно логично. Но всё-таки, правила ПДД гласят, что надо держать дистанцию, особенно в неблагоприятные погодные условия.

Тем не менее, движение есть. И то, что коридор уже дошёл до Казани, а эксперимент продлили до 2028 года, говорит, что государство в эту идею верит и готово вкладываться. Для российской логистики это реальный шанс сократить издержки, тем более что рынок водителей-дальнобойщиков в дефиците.