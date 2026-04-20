Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Проект «Беспилотные логистические коридоры» в России: 732000 кубометров груза без ДТП и нарушений
Российский проект «Беспилотные логистические коридоры» с участием КАМАЗа и его дочки NATCAR вывел на трассы М-11, М-12 и ЦКАД 18 автономных тягачей «Маяк-2» с уровнем 3+. За 6 млн км пробега не зафиксировано ни одной аварии, а эксперимент продлён до 2028 года.

Ни для кого не секрет, что беспилотные грузовики в России отныне больше не футуризм. С 2023 года в стране реализуется проект «Беспилотные логистические коридоры», объединивший государство, КАМАЗ, его дочернюю компанию NATCAR и крупных перевозчиков. Задача состоит в том, чтобы сформировать работающую систему автономных грузоперевозок на федеральных трассах.


Старт был дан на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Сегодня география расширилась: добавились ЦКАД и трасса М-12 «Восток». Таким образом, открыт беспилотный коридор от Санкт-Петербурга до Казани, охватывающий 13 регионов. Экспериментальный правовой режим продлён до 2028 года.

В испытаниях участвуют 18 магистральных тягачей КАМАЗ-54901 (версия «Маяк-2»). Оснащение: лидары, радары, камеры машинного зрения, высокоточная навигация. Скорость ограничена 89 км/ч. Уровень автономности — 3+ (система управляет, но водитель-испытатель в кабине присутствует и держит руки на руле). Пятый уровень (полностью без человека) в мире пока не достигнут в реальной эксплуатации.

С 2023 года беспилотные КАМАЗы прошли около 6 млн км, перевезли 732 тыс. кубометров груза. Работа велась по гибридной схеме. Робофура идёт по трассе автономно, а на подъезде к складу (первая и последняя миля) управление переходит к водителю или груз передаётся на обычный тягач. Зафиксировано ноль аварий и нарушений. признаться, это сильный показатель.

В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» также участвуют грузовики «Сберавто» (дочка Сбера) и «Эвокарго». Однако именно КАМАЗ остаётся единственным производителем, который интегрирует беспилотную систему непосредственно на заводе, а не дооборудует серийные машины сторонними комплектами. Кроме того, в 2025 году КАМАЗ запатентовал систему «виртуального сцепления». Это технология, позволяющая беспилотникам двигаться колонной с минимальной дистанцией (до 10 метров), что снижает аэродинамическое сопротивление и экономит до 15% топлива.

Из всего выше написанного можно подытожить несколько вещей. Работа по роботизации логистики в России ведётся, и достаточно активно. Правда уровень 3+ — это всё ещё водитель в кабине. Но тут мы пока не отстаём. Без него (уровень 4–5) на трассы общего пользования официально ничего не выезжает, даже в США и Китае. Во-вторых, очень хочется надеяться, что все комплектующие подобных систем либо отечественные, либо из дружественных стран. Ведь очень не хотелось бы, чтобы что-то отключилось в неподходящий момент у грузового тягача. В-третьих, «виртуальное сцепление» звучит действительно логично. Но всё-таки, правила ПДД гласят, что надо держать дистанцию, особенно в неблагоприятные погодные условия.

Тем не менее, движение есть. И то, что коридор уже дошёл до Казани, а эксперимент продлили до 2028 года, говорит, что государство в эту идею верит и готово вкладываться. Для российской логистики это реальный шанс сократить издержки, тем более что рынок водителей-дальнобойщиков в дефиците.

#россия #ростех #камаз #роботизированная платформа #камаз-54901 #беспилотные логистические коридоры #natcar #виртуальное сцепление #сберавтотех
Источник: rostec.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter