This_is_the_way
Геологи «нашли» пропавшие 5 миллионов лет в истории реки Колорадо США
Река Колорадо существует в западной части штата 11 миллионов лет, но учёные не понимали, что она делала 5 миллионов лет из них. Исследование в журнале Science показало, что всё это время река «просто» заполняла древнее озеро, пока не переполнила его и не начала прорезать Гранд-Каньон.

Геологи знают, что река Колорадо течёт по западному Колорадо уже 11 миллионов лет. Но 5 миллионов лет из этой истории оставались для них загадкой. Главный вопрос состоял в том, что она делала всё то время, пока не начала врезаться в Гранд-Каньон. Ответ дала работа американских учёных, опубликованная в Science.

Фото: https://interestingengineering.com/

Исследователи из Геологической службы США, колледжа Paradise Valley и Вашингтонского университета изучили осадочный бассейн Бидахочи. Это высохшее древнее озеро на землях навахо. Чтобы понять, откуда взялись отложения, геологи использовали детритовую цирконовую геохронологию (метод изотопного датирования). Цирконы — это микроскопические кристаллы, которые образуются при остывании магмы и могут хранить изотопную информацию миллиарды лет.

С помощью лазеров и ионных пучков учёные измерили соотношение урана и свинца в тысячах цирконов из высохшего озера и сравнили их с цирконами из других отложений вдоль реки Колорадо. Совпадение оказалось полным. Осадочный «отпечаток пальца» Колорадо нашёлся в бассейне Бидахочи. Это значит, что 6,6 миллиона лет назад река уже впадала в это озеро.

Фото: https://www.outsideonline.com/

Но как тогда она связалась с Гранд-Каньоном? Озеро заполнялось, уровень воды поднимался, и в конце концов вода перелилась через край. Этот перелив и запустил эрозию, которая за миллионы лет превратилась в Гранд-Каньон. Гипотеза о переполнении озера обсуждалась давно, но теперь у неё появилось веское подтверждение.

В отложениях бассейна также нашли окаменелости крупных рыб. Они указывают на сильное течение, которое не могло существовать в замкнутом озере. Значит, вода поступала извне с большой скоростью, то есть, как в полноводной реке.

Соавтор исследования Джон Дугласс (John Douglass) отметил, что у геологов было больше дюжины гипотез о том, как образовался Гранд-Каньон. Теперь одна из них получила серьезное доказательство. Река Колорадо не сразу начала точить каньон. Сначала она пять миллионов лет наполняла озеро, и только когда чаша переполнилась, вода хлынула дальше и проложила себе путь через плато.

#сша #геология #загадка #достопримечательности #интересные новости #колорадо #река #гранд каньон
Источник: interestingengineering.com
