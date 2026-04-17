Проверенная временем модель может работать в любом климате, перевозить грузы и пассажиров, тушить пожары, эвакуировать больных и вести спасательные работы.

Компания «Вертолёты России» (в составе Ростеха) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о передаче шести бортов Ми-8МТВ-1. Летательные аппараты поступят отечественным заказчикам до конца 2026 года. Лизинг для них будет льготным, в рамках государственной программы Минтранса «Развитие транспортной системы».

Вертолёты этого типа приспособлены к эксплуатации практически в любых погодных условиях и на разных широтах. Диапазон выполняемых работ включает транспортировку пассажиров и грузов, санитарные рейсы, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные задачи. На вертолёт можно устанавливать дополнительные топливные баки, что важно для областей с обширными территориями и удалёнными населёнными пунктами. Машина может работать на необорудованных площадках без постоянной базы.

Глава Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев отметил, что благодаря господдержке и финансовым механизмам компании цена лизинга для логистических компаний снижается, а услуги авиации становятся доступнее. Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул: для многих субъектов РФ вертолётные маршруты — не просто вид транспорта, а основа логистической доступности, мобильности людей, медицинской помощи и снабжения труднодоступных областей.

Генеральный директор «Вертолётов России» Николай Колесов напомнил, что за последние годы по контрактам с ГТЛК уже поставлено свыше 100 машин. Данное соглашение продолжает эту серию. ГТЛК остаётся крупным клиентом вертолётов России, инвестировав в отрасль свыше 103 миллиардов рублей и разместив заказы на производство 238 воздушных судов.