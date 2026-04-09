Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
Российская система «Рассвет» работает в стандарте 5G NTN и ориентирована на удалённые районы и транспорт, в отличие от массового Starlink.

В марте 2026 года российский стартап «Бюро 1440» приступил к развёртыванию спутниковой группировки «Рассвет». Эту систему часто называют отечественным аналогом Starlink, однако по своим характеристикам она гораздо ближе к европейским и китайским проектам. Журналисты Techinsider.ru проанализировали пять наиболее перспективных инициатив, сравнив их по высоте орбит, рабочим частотам и целевой аудитории.

Изображение: https://1440.space

Американская система Starlink от SpaceX остаётся самой массовой — на орбите уже более 6000 аппаратов, а в перспективе их число может вырасти до десятков тысяч. Спутники работают на высоте 550 км, а новые версии опустятся ещё ниже — менее 500 км. Это обеспечивает минимальную задержку сигнала и позволяет подключаться к спутнику напрямую с обычных смартфонов через стандарт 4G. Starlink рассчитан на массового пользователя по всему миру.

Российский «Рассвет» пока насчитывает 16 серийных аппаратов на орбите. К 2027 году их число должно достигнуть 250, после чего начнётся подключение платных абонентов. Полная мощность группировки (900 спутников) ожидается к середине 2030-х годов. Ключевое отличие от американского конкурента состоит в использовании стандарта 5G NTN, который также позволяет смартфонам связываться со спутником напрямую, без дополнительного терминала. Правда, скорость передачи данных через терминал всё равно выше. Система ориентирована в первую очередь на обеспечение связью удалённых районов России и транспорта, а не на глобальное покрытие «для всех».

Европейский проект OneWeb начал развиваться ещё в 2012 году, пережил банкротство, был спасён британским правительством, а затем перешёл под управление корпорации Eutelsat. Сейчас группировка из 600 спутников полностью развёрнута на орбите высотой 1200 км. Такое расположение обходится дешевле, но увеличивает задержку сигнала. OneWeb нацелен на обеспечение связью самолётов, кораблей, школ и бизнеса в труднодоступных местах. Типичная схема работы: спутник передаёт сигнал на наземный терминал, тот — на локальную 4G-соту, и уже от неё интернет раздаётся на гаджеты.

Американский проект Project Kuiper, который развивает Amazon, начнёт подключать первых пользователей в 2026 году. Сейчас на орбите находится более 200 спутников, а к 2029 году их число превысит 3000. Аппараты работают на высотах 590–630 км. Главное отличие от Starlink и «Рассвета» — это отсутствие прямой совместимости со смартфонами. Спутники используют более высокочастотный диапазон, поэтому для приёма сигнала необходим отдельный терминал. Это позволяет увеличить пропускную способность.

Китайская программа Qianfan («Тысяча парусов») — один из трёх масштабных спутниковых проектов Китая, причём самый динамичный. Планируется вывести на полярные орбиты 15 000 аппаратов. Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить связью инициативу «Пояс и путь», а также доставку китайских товаров по всему миру. Сейчас система работает в тестовом режиме с ограниченным числом пользователей. Ожидается, что появление собственной многоразовой ракеты-носителя в ближайшие 1–2 года резко ускорит развёртывание группировки.

#россия #starlink #спутниковая связь #oneweb #бюро 1440 #рассвет #project kuiper #qianfan
Источник: techinsider.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter