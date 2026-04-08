This_is_the_way
На одном из заводов КАМАЗа модернизировали цех шасси и добились роста производительности на 20%
Модернизация цеха шасси на прессово-рамном заводе, включавшая перегруппировку участков, новую логистику и улучшение условий труда, позволила повысить производительность на 20% без привлечения внешних ресурсов.

В прессово-рамном подразделении (ПРЗ) завершился важный этап обновления одного из самых загруженных участков — цеха шасси. Масштабные преобразования затронули логистику, организацию рабочих мест и технологические процессы. В итоге эффективность производства выросла на пятую часть.

Команду возглавил заместитель исполнительного директора по прессовому производству Сергей Кленько. Сначала на предприятии стандартизировали процедуры, а затем выстроили генеральную линию преобразований. В неё вошли: оптимизация изготовления труб, перегруппировка участков по типу оборудования, пересмотр маршрутов внутри цеха, внедрение системы маркировки и отслеживания деталей, а также создание зоны отдыха для сотрудников. Заместитель директора по сварке и окраске Ленар Мухаметдинов пояснил, что всю перестройку решили провести исключительно за счёт внутренних ресурсов.

Первым делом взялись за изготовление трубогибов — эту задачу передали в цех шасси из заготовительного подразделения. Производство разделили на две зоны: для труб диаметром 38–70 мм и для 88–120 мм. Освободившиеся площади позволили создать эргономичные места с визуальной разметкой для хранения готовых изделий. Здесь же организовали адресное хранение шаблонов, зону переборки и наладки инструмента. Для безопасности въезд погрузчиков ограничили, тару перемещают на специальных тележках. Сварку труб ведут на пяти постах, а рядом стоит стенд для проверки герметичности.

На участке воздухозаборников оборудование выстроили в технологическую цепочку, что снизило трудозатраты. Проблемный участок топливных баков перестроили. Шовные машины теперь работают без простоев.

Линию сварки топливных баков оснастили дополнительными клещами, продвижение баков организовали по рольгангам. Испытательный стенд планируют перенести ближе к сварочному посту, чтобы после проверки бак сразу отправлялся на покраску. Также перестроили линию сварки ящиков для аккумуляторов. Параллельно внедряют систему MES.

Для 111-й бригады, которая объединяет шесть участков, оборудовали просторную комнату отдыха. Там поставили холодильники, микроволновки, телевизор с трансляцией новостей. Для желающих есть шахматы, настольный теннис и футбол. Также разместили стенд с информацией о лучших работниках и наставниках.

#ростех #модернизация #камаз #наращивание производства #цех #прессово-рамный завод #рост производительности
Источник: kamaz.ru
