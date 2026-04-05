Получив более 240 млн долларов инвестиций, стартап уволил всех работников, покинул штаб-квартиру в Калифорнии и оказался на грани закрытия.

Американский стартап Monarch Tractor, обещавший революцию в сельском хозяйстве с помощью электрических автономных тракторов на базе ИИ, стремительно движется к полному исчезновению. Компания, которую в 2023 году оценивали более чем в полмиллиарда долларов, привлекла свыше 240 миллионов долларов инвестиций, однако к концу прошлого года уволила весь штат и предупредила о возможной ликвидации. В марте 2026 года производитель покинул штаб-квартиру в Ливерморе, Калифорния, что фактически поставило точку в его истории.

Основная причина провала — несоответствие реальных характеристик техники громким обещаниям маркетологов. Винодел из Калифорнии Патрик О'Коннор, тестировавший ИИ-трактор на своей винограднике в течение трёх лет, назвал разработку «полным провалом» и даже опасной для людей. По его словам, автопилот не справлялся с движением между рядами лоз и повреждал растения. Гидравлика работала ненадёжно, а полностью беспилотное вождение так и не стало возможным. В итоге винодел использует дорогостоящую машину лишь как обычную платформу для перевозки инструментов и расколки дров, иронично называя её «дровоколом за 200 миллионов долларов».

Проблемы Monarch Tractor не ограничиваются негативными отзывами фермеров. В сентябре 2025 года несколько дилерских центров подали в суд на компанию, обвинив её в продаже бракованных тракторов и введении покупателей в заблуждение относительно возможностей автопилота. Хотя Monarch отвергла претензии, позже адвокаты как минимум по одному из исков отказались представлять интересы производителя. Это косвенно указывает на серьезность внутреннего кризиса.