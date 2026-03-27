Учёные из США создали органическую молекулу на основе пиримидона, которая поглощает солнечный свет, сохраняет энергию в химических связях годами и по команде выделяет её в виде тепла.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали органическое соединение, которое работает как «перезаряжаемая батарея» для солнечного тепла. Результаты опубликованы в журнале Science.

Молекула пиримидон напоминает компонент ДНК, который под действием ультрафиолета обратимо меняет свою структуру. В облученном состоянии она переходит в напряженную высокоэнергетическую конфигурацию и остается в ней годами, пока воздействие тепла или катализатора не заставит ее вернуться в исходную форму, выделяя накопленную энергию. Плотность хранения превышает 1,6 мегаджоуля на килограмм. Это вдвое больше, чем у типичного литий-ионного аккумулятора.

В эксперименте команда продемонстрировала, что выделяемого тепла достаточно, чтобы вскипятить воду. Поскольку молекула растворима в воде, ее можно использовать в системах отопления: закачивать в коллекторы на крыше для зарядки днём и сливать в накопительные баки для ночного обогрева.

«Это как фотохромные очки: на солнце они темнеют, в помещении становятся прозрачными. Мы используем тот же принцип для хранения и высвобождения тепла», — объяснил ведущий автор Хан Нгуен (Han Nguyen). Работа поддержана грантом Moore Inventor Fellowship, который Хан получила в 2025 году за разработку «перезаряжаемых солнечных батарей».