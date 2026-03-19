Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Более 200 образцов редких минералов из частной коллекции уйдут с молотка на аукционе в США
20 марта аукцион Heritage выставляет частную коллекцию минералов, собиравшуюся десятилетиями. Уникальные кристаллы из Пакистана, Афганистана и Намибии (фото) ждут новых владельцев.

20 марта аукционный дом Heritage проведет торги, на которые выставлена частная коллекция минералов, собиравшаяся на протяжении нескольких десятилетий. Супруги Уильям и Рут Лумис (William and Ruth Loomis) начали увлекаться камнями вскоре после свадьбы в 1987 году, а затем открыли собственный магазин в Аризоне, который стал центром их поисков. Теперь уникальное собрание, включающее образцы из разных уголков мира, смогут приобрести коллекционеры и ценители редкостей.

Эльбаит (турмалин) с кварцем из Папрока, Афганистан

Среди наиболее примечательных лотов — полуметровый цинкит из Польши. Этот минерал редко встречается в природе в виде кристаллов, а представленный экземпляр был найден внутри печной трубы на цинкоплавильном заводе. Также на торги выставлен огромный аквамарин с мусковитом из Пакистана. Кристалл размером с небольшой шкаф отличается стеклянным блеском и насыщенной голубой окраской.

Слева - Цинкит из Силезского воеводства, Польша
Справа - Аквамарин с мусковитом (округ Нагар, Гилгит-Балтистан, Пакистан)

Слева - Самородное золото из рудника Гарвард, Калифорния (США)
Справа - Опаловое дерево из Вирджин-Вэлли, Невада (США)

Особого внимания заслуживает полихромный турмалин из Афганистана. На одном кристалле соседствуют глубокие красные, розовые, желтые и зеленые зоны, что делает его исключительно редким. Из штата Невады происходит 30-сантиметровый кусок опалового дерева с переливами фиолетового, синего и зеленого цветов. А золотой самородок из Калифорнии интересен не только содержанием драгоценного металла, но и историей. Он добыт на руднике, открытом еще в 1848 году в самом начале золотой лихорадки.

Слева - Шерл с гошенитом из гор Эронго, Намибия
Справа - Турмалин с лепидолитом и дымчатым кварцем из Нуристана, Афганистан

Всего в каталоге представлено более 200 лотов. Как отмечает директор департамента минералов Heritage Ник Валенсуэла, коллекция Лумисов выделяется не только красотой образцов, но и их научной значимостью Каждое приобретение отражает редкие знания владельцев о минералогии.


Все фото взяты с сайта: www.popsci.com

#аукцион #выставка #торги #минералогия #самородок #heritage
Источник: popsci.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter