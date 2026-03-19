20 марта аукционный дом Heritage проведет торги, на которые выставлена частная коллекция минералов, собиравшаяся на протяжении нескольких десятилетий. Супруги Уильям и Рут Лумис (William and Ruth Loomis) начали увлекаться камнями вскоре после свадьбы в 1987 году, а затем открыли собственный магазин в Аризоне, который стал центром их поисков. Теперь уникальное собрание, включающее образцы из разных уголков мира, смогут приобрести коллекционеры и ценители редкостей.

Эльбаит (турмалин) с кварцем из Папрока, Афганистан

Среди наиболее примечательных лотов — полуметровый цинкит из Польши. Этот минерал редко встречается в природе в виде кристаллов, а представленный экземпляр был найден внутри печной трубы на цинкоплавильном заводе. Также на торги выставлен огромный аквамарин с мусковитом из Пакистана. Кристалл размером с небольшой шкаф отличается стеклянным блеском и насыщенной голубой окраской.

Слева - Цинкит из Силезского воеводства, Польша

Справа - Аквамарин с мусковитом (округ Нагар, Гилгит-Балтистан, Пакистан)

Слева - Самородное золото из рудника Гарвард, Калифорния (США)

Справа - Опаловое дерево из Вирджин-Вэлли, Невада (США)

Особого внимания заслуживает полихромный турмалин из Афганистана. На одном кристалле соседствуют глубокие красные, розовые, желтые и зеленые зоны, что делает его исключительно редким. Из штата Невады происходит 30-сантиметровый кусок опалового дерева с переливами фиолетового, синего и зеленого цветов. А золотой самородок из Калифорнии интересен не только содержанием драгоценного металла, но и историей. Он добыт на руднике, открытом еще в 1848 году в самом начале золотой лихорадки.

Слева - Шерл с гошенитом из гор Эронго, Намибия

Справа - Турмалин с лепидолитом и дымчатым кварцем из Нуристана, Афганистан

Всего в каталоге представлено более 200 лотов. Как отмечает директор департамента минералов Heritage Ник Валенсуэла, коллекция Лумисов выделяется не только красотой образцов, но и их научной значимостью Каждое приобретение отражает редкие знания владельцев о минералогии.





Все фото взяты с сайта: www.popsci.com