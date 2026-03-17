This_is_the_way
Твердотельный аккумулятор Donut Lab для мотоцикла Verge TS Pro заряжается с 10% до 70% за 9 минут
Твердотельный аккумулятор зарядил электромотоцикл с 10% до 70% всего за 9 минут. Это быстрее, чем заряжается большинство смартфонов.

Финская компания Donut Lab опубликовала результаты четвертого этапа испытаний своих твердотельных аккумуляторов в сотрудничестве с Verge Motorcycles. На этот раз тестировали не отдельные ячейки, а полноценную батарею, установленную в электрический мотоцикл Verge TS Pro.

Источник изображения: interestingengineering.com

Аккумуляторная батарея емкостью 18 киловатт-часов использует воздушное охлаждение, то есть без сложных жидкостных систем. Это стандартная комплектация Verge TS Pro, хотя существует и версия с увеличенным запасом энергии (примерно на две трети больше). Батарею заряжали от обычной публичной станции быстрой зарядки, начальная температура составляла около 20 градусов Цельсия.

Система удерживала пиковую мощность выше 100 киловатт, что соответствует 5C-зарядке. С 10% до 50% батарея зарядилась примерно за пять минут, до 70% — чуть больше чем за девять минут, до 80% — около 12 минут. Это примерно в три раза быстрее, чем предыдущее поколение батарей Verge.

Donut Lab утверждает, что их твёрдотельная технология обеспечивает высокую плотность энергии, позволяя производителям предлагать батареи разной ёмкости в одном и том же физическом корпусе. Это особенно ценно для мотоциклов, где пространство жестко ограничено, а простота системы критична.

Технический директор Donut Lab Вилле Пийппо (Ville Piippo) отметил, что демонстрация работы батареи в реальном автомобиле станет ключевым шагом к внедрению технологии в серийное производство. Генеральный директор Verge Tuomo Лехтимяки (Tuomo Lehtimäki) добавил, что сверхбыстрая зарядка идеально вписывается в концепцию их мотоцикла, который уже позиционируется как самый быстрозаряжаемый в мире. И при этом с воздушным охлаждением. В компании обещают дальнейшую оптимизацию системы в будущих версиях.

#финляндия #быстрая зарядка #батарея #твердотельные аккумуляторы #твердотельная батарея #электромотоцикл #verge ts pro #donut lab #verge motorcycles #твёрдотельный аккумулятор
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
8
Noctua готовится выпустить корпус для ПК
+
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
5
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
16:39
На 2000 даже биквайты для меня ревут)
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
3JIbIDEHb
16:39
Великий конструктор умер в нищите и безвесности, от тяжелой болезни, в то время, как друго упитанный конструктор по фамилии фон Браун, завербованный по программе скрепка, активно пользовался решениями...
Ровно 100 лет назад Роберт Годдард совершил первый запуск ракеты на жидком топливе
TM1
16:39
можно рулить, водя руками
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
Китя.
16:31
Там не только на обороты смотреть надо. а какой воздушный поток. те которые на фото Cougar MHP120 ARGB вних воздушный поток 82.48 CFM лучше нет в наличии в ДНС.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:30
ипануться))) у меня все тихие стоят, 2000 не громко?
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Китя.
16:29
Не тянут пришлось сменить. вниз 2000 оборотов 3шт по бокам 1800 оборотов 4шт и на верху 2200 оборотов 3шт. Сейчас нормалюк. итого в корпусе 10шт.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:26
так у тебя кульков вроде в корпусе и так 100 штук было))) да еще и вода, у меня 6 в корпусе, температуры нормальные.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
tHE-CROWD
16:23
США вконец оборзели, пора сворачивать этот неудачный эксперимент.
Компания Starcloud подала заявку по созданию группировки из 88 тысяч спутников
Китя.
16:21
Во все игры новые играл. но самая требовательная игра на сегодня это Red Dead Redemption 2 в ней ПК жарится как шашлык купил новые кульки оборотистые только из-за этой игры. отдал за них 2100р. 2000 о...
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:15
Пойдет, андервольтнул, настроил, жрет в играх 150Вт вместо 250, под нагрузкой в среднем 50-53 градуса, что чип, что память, получилась быстрее 4070 Ti, доволен короче.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter