Твердотельный аккумулятор зарядил электромотоцикл с 10% до 70% всего за 9 минут. Это быстрее, чем заряжается большинство смартфонов.

Финская компания Donut Lab опубликовала результаты четвертого этапа испытаний своих твердотельных аккумуляторов в сотрудничестве с Verge Motorcycles. На этот раз тестировали не отдельные ячейки, а полноценную батарею, установленную в электрический мотоцикл Verge TS Pro.

Аккумуляторная батарея емкостью 18 киловатт-часов использует воздушное охлаждение, то есть без сложных жидкостных систем. Это стандартная комплектация Verge TS Pro, хотя существует и версия с увеличенным запасом энергии (примерно на две трети больше). Батарею заряжали от обычной публичной станции быстрой зарядки, начальная температура составляла около 20 градусов Цельсия.

Система удерживала пиковую мощность выше 100 киловатт, что соответствует 5C-зарядке. С 10% до 50% батарея зарядилась примерно за пять минут, до 70% — чуть больше чем за девять минут, до 80% — около 12 минут. Это примерно в три раза быстрее, чем предыдущее поколение батарей Verge.

Donut Lab утверждает, что их твёрдотельная технология обеспечивает высокую плотность энергии, позволяя производителям предлагать батареи разной ёмкости в одном и том же физическом корпусе. Это особенно ценно для мотоциклов, где пространство жестко ограничено, а простота системы критична.

Технический директор Donut Lab Вилле Пийппо (Ville Piippo) отметил, что демонстрация работы батареи в реальном автомобиле станет ключевым шагом к внедрению технологии в серийное производство. Генеральный директор Verge Tuomo Лехтимяки (Tuomo Lehtimäki) добавил, что сверхбыстрая зарядка идеально вписывается в концепцию их мотоцикла, который уже позиционируется как самый быстрозаряжаемый в мире. И при этом с воздушным охлаждением. В компании обещают дальнейшую оптимизацию системы в будущих версиях.