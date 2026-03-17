В горах Серра-де-Трамунтана на испанском острове Майорка турист обнаружил небольшую бронзовую голову быка. Возраст артефакта по предварительной оценке более 3000 лет.

Голова выполнена из бронзы, хорошо сохранилась и имеет узнаваемые черты животного. Стилистика характерна для средиземноморского искусства бронзового века. Ученые считают, что это часть более крупной скульптуры или декоративного элемента. Возможно, предмета культа или украшения святилища.

Изображения быков в древних культурах Средиземноморья часто несли символический смысл: сила, плодородие, защита. Подобные символы встречаются в раскопках Балеарских островов, но бронзовые экземпляры — большая редкость.

Постталайотская культура развивалась на Майорке в конце бронзового века. Она пришла на смену талайотской — той, что строила каменные башни талайоты. Люди жили в укрепленных поселениях, владели металлургическими технологиями того времени, делали керамику и возводили ритуальные постройки. Судя по находкам, животные и символы играли важную роль в их верованиях.

Артефакт передали в совет острова Майорка (Consell de Mallorca). Специалисты проведут металлургический и археологический анализ, чтобы точно определить возраст, технику изготовления и возможное происхождение.

Если возраст подтвердят, голова быка станет важным экспонатом в коллекции доисторического наследия Балеарских островов. Не исключено, что ее выставят в музее. Как принято говорить у археологов, даже маленькая находка может открыть новые страницы древней истории.