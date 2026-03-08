Сайт Конференция
This_is_the_way
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
Удар зонда DART об астероид Диморф не только сократил период его вращения вокруг Дидима, но и слегка сдвинул всю двойную систему на орбите. Для планетарной защиты этот опыт критически важен.

В 2022 году человечество впервые всерьез примеряло на себя роль защитника планеты. Аппарат DART врезался в астероид Диморф, чтобы проверить, сможет ли человечество отклонить опасный объект, если тот вдруг полетит на Землю. Эксперимент признали успешным. Маленький спутник стал облетать свой большой «родитель» на полчаса быстрее.

Источник изображения: Flux ai

Международная команда астрономов под руководством Рахила Макадия (Rahil Makadia) из Иллинойсского университета (США) два года следила за двойной системой Дидим-Диморф. Ученых интересовало не то, как крутится маленький астероид вокруг большого, а то, как эта пара движется вокруг Солнца.

Задача оказалась нетривиальной. Чтобы заметить изменения, нужна была точность, граничащая с фантастикой. Макади собрал десятки астрономов-любителей по всему миру. Они ловили момент, когда астероиды проходили на фоне далёких звёзд. Зная координаты звезд, высчитали положение Дидима и Диморфа с большой точностью. Добавили радиолокационные данные обсерватории Голдстоун (Goldstone Deep Space Communications Complex) до и после удара.

Обсерватория Голдстоун. Источник изображения: https://sciencesprings.wordpress.com/

Оказалось, что удар изменил не только орбиту Диморфа, но и траекторию всей системы вокруг Солнца. Она замедлилась на 42 миллиметра в час. Смешная цифра, если смотреть сейчас и через призму земного масштаба. Но смысл метода как раз в том, чтобы работать на опережение... За годы или десятилетия до возможного столкновения этот микроскопический сдвиг превращается в километры. Астероид просто промахивается мимо Земли.

Ученые разобрались и в механике процесса. Сработало два фактора: сам удар зонда и выброс пыли с поверхности после столкновения. Облако обломков сработало как реактивный двигатель. Камни полетели в одну сторону, астероид получил толчок в другую. Оба фактора оказались примерно равны по силе.

Попутно выяснили природу Диморфа. Его плотность почти вдвое ниже, чем у Дидима. Значит, маленький спутник является не монолитной глыбой, а грудой обломков, которую держит между собой только гравитация. Вероятно, он и «родился» из мусора, выброшенного с поверхности большого астероида.

#сша #космос #астероид #dart #обсерватория #планетарная защита #дидим #диморф #удар астероида #goldstone deep space communications complex
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)
