В Барселоне завершили наружные работы на базилике Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства, католический храм). 20 февраля 2026 года строители установили верхнюю перекладину креста на башне Иисуса Христа. Высота здания достигла 172,5 метра. Собор обогнал Ульмский собор в Германии и теперь считается самой высокой церковью на планете.

Крест высотой 17 метров и шириной 13 метров весит больше 12 тонн. Внутри него предусмотрена винтовая лестница. Для отделки использовали стекло, керамическую плитку и камень из Каталонии. Секции изготовили в Германии, затем доставили морем и по суше в Барселону.

Строительство базилики началось в 1882 году. Архитектор Антони Гауди (Antonio Gaudí) присоединился к проекту через год и посвятил ему последние 15 лет жизни. К моменту его гибели в 1926 году здание было готово меньше чем на четверть. Во время гражданской войны в Испании часть моделей и чертежей уничтожили, но оставшихся материалов хватило для продолжения работ.

Наружные работы завершились спустя ровно 100 лет после смерти Гауди. Внутренняя отделка и декоративные элементы займут еще несколько лет. Одним из них станет скульптура Божьего Агнца работы итальянца Андреа Мастровита. Ее соберут из фрагментов стекла и подвесят в пространстве под крестом.

Полностью строительство планируют закончить к 2034 году – спустя 152 года с момента закладки первого камня. Сам Гауди относился к срокам философски и на вопрос о долгом строительстве он шутил, что его заказчик не торопится.