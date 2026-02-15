Согласно модели, один из спутников упал на Титан, и выброшенное вещество сформировало пористый Гиперион, а гравитационные возмущения разрушили внутренние спутники и создали кольца.

Международная группа ученых представила модель, объясняющую формирование колец Сатурна и спутника Гиперион как результат масштабного столкновения в системе газового гиганта. Исследование опубликовано на сервере предварительных публикаций Корнеллского университета в США.

Согласно расчетам, около 400–500 миллионов лет назад спутник Сатурна столкнулся с Титаном. Катастрофа привела к выбросу вещества, из которого впоследствии сформировался современный Гиперион. Это тело отличается пористой структурой и неправильной формой, что долгое время оставалось загадкой для астрономов.

В основу работы лег анализ орбитального резонанса между Титаном и Гиперионом. Ученые установили, что текущее взаиморасположение спутников не могло долго сохраняться с момента формирования Солнечной системы. Это связано с быстрым изменением орбиты Титана из-за приливных "сил" Сатурна. Резонанс, защищающий спутники от сближения, возник относительно недавно... всего примерно полмиллиарда лет назад.

Авторы модели предположили существование еще одного, ныне исчезнувшего спутника, располагавшегося между Титаном и третьим по величине спутником Сатурна - Япетом. Получившаяся нестабильность орбит привела к его падению на Титан. Часть выброшенного материала с течением времени сформировала современный "овальный" Гиперион.

Столкновение вывело Сатурн из спин-орбитального резонанса, отвечавшего за наклон его оси, и дестабилизировало орбиты других внутренних спутников. Титан после удара перешел на более вытянутую орбиту и начал сильнее воздействовать на соседние спутники. Гравитационные возмущения привели к разрушению этих лун, а их обломки сформировали современные кольца.

Предложенная модель разъясняет несколько явлений. Происхождение Гипериона, необычную динамику спутников и возраст колец Сатурна. Последние, по данным миссии «Cassini orbiter», сформировались несколько сотен миллионов лет назад, а не миллиарды, как считалось ранее. Исследование согласуется с данными зонда и существующими понятиями об эволюции больших спутников этого газового гиганта.