Ученые проанализировали образцы трех астероидов (Бенну, Рюгу, Итокава) и двух метеоритов. Они сравнили их состав с потребностями бактерии, обитающей в изоляции глубоко под землей. Результаты показали, что астероид Бенну и метеорит Мерчисон содержат практически полный набор, необходимый для примитивного метаболизма.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Chemistry, подтверждает, что ключевые химические соединения для возникновения жизни могли попасть на Землю с астероидов и метеоритов. Ученые проанализировали образцы с трех астероидов (Бенну, Рюгу, Итокава) и двух метеоритов (Мерчисон и Муррей), на предмет содержания набора некоторых химических веществ. Эти наборы необходимы для формирования примитивного метаболизма.

В качестве модели для определения минимально необходимого состава среды исследователи использовали бактерию Desulforudis audaxviator. Она была обнаружена в 2002 году на глубине почти три километра в золотом руднике ЮАР. Этот микроорганизм обитает в полной изоляции и неплохо себя чувствует - получает питание исключительно из неорганических соединений окружающей среды, не взаимодействуя с другими видами. Это делает его идеальным аналогом гипотетических древних организмов.

Сравнив «потребности» бактерии с данными космических образцов, авторы обнаружили, что астероид Бенну и метеорит Мерчисон содержат практически все 66 ключевых соединений, необходимых для примитивного метаболизма. В их состав входят такие критически важные молекулы, как D-рибоза и аденин, без которых невозможен синтез основного источника энергии в клетках - АТФ. Остальные образцы (Рюгу, Итокава и метеорит Муррей) не имели полного спектра необходимых веществ.

Хотя теоретически аденин и другие органические соединения могли синтезироваться и в земных условиях, например, при вулканической активности, их наличие в космических телах представляет собой более простой и вероятный сценарий. Ученые подчеркивают, что они не доказывают теорию панспермии (перенос готовых спор организмов на Землю). Они всего лишь предоставляют некоторые аргументы в пользу гипотезы о доставке питательных веществ из космоса. «Мы точно знаем, что метеориты принесли рибозу и аденин, и возможно, именно оттуда ранняя жизнь их и получила» — поясняет соавтор исследования Тереза Фишер (Theresa Fisher).

Исследование также имеет значение для поисков жизни за пределами Земли. Авторы работы рекомендуют обратить особое внимание на астероиды, подобные Бенну. Кроме того, наличие аналогичных соединений на других небесных телах, повышает вероятность обнаружения там следов метаболической активности. Например, на планете Церера (стала ей не так недавно - в 2006 году, ранее считалась астероидом) даже предполагается существование подповерхностного океана. Это означает, что ранняя Земля могла быть не единственным местом в Солнечной системе, где сложились подходящие химические условия для зарождения жизни.