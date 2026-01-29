Пекин стал первым в мире, кто выполнил реальные задачи на орбите Земли посредством модели искусственного интеллекта общего назначения. Остальные лидеры в этой области пока находятся лишь на стадии испытаний.

25 января китайская компания Adaspace Technology успешно запустила и выполнила реальные задачи на многоцелевой модели ИИ Qwen-3 на борту орбитального космического вычислительного центра. Это один из первых в мире случаев, когда модель искусственного интеллекта общего назначения работает на борту спутника, а не просто тестируется. Система способна выполнять вывод в реальном времени, обрабатывая данные непосредственно на орбите, без необходимости постоянной передачи информации на наземные станции.

Изображение: militarywatchmagazine.com

Данная технология является значительным военно-стратегическим достижением. Она позволит китайским спутниковым группировкам значительно повысить автономность, снизить задержки в обработке данных, уязвимость для глушения связи или кибератак. В практическом плане это означает сверхбыстрое распознавание целей, автоматическое наведение систем наблюдения и более устойчивое управление в условиях конфликта, где наземная инфраструктура может быть нарушена. В гражданской сфере это открывает новые возможности для изучения Земли, мониторинга стихийных бедствий и глобальных коммуникаций.

Это достижение также укрепляет лидирующие позиции Китая в ключевых космических технологиях, где он уже опережает другие страны на годы. Среди примеров — первая в мире орбитальная квантовая коммуникационная сеть (запущенная со спутника «Мо-Цзы» в 2016 году), самая современная пилотируемая космическая станция «Тяньгун» и успешный запуск многоразовой метановой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3» в конце 2025 года.

Развертывание ИИ в космосе представляет собой не просто техническую новинку, а шаг, который повышает устойчивость и автономность китайской космической инфраструктуры. Это, в свою очередь, является критически важным фактором для военных конфликтов следующего поколения, где превосходство в космосе будет играть решающую роль.