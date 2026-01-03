This_is_the_way
Телескоп Webb подтвердил наличие атмосферы у экзопланеты TOI-561 b
Наблюдения космического телескопа James Webb предоставили убедительные доказательства существования плотной атмосферы у древней каменной экзопланеты TOI-561 b, находящейся экстремально близко к своей звезде. Это открытие бросает вызов современным теориям об эволюции атмосфер у малых и сильно разогретых планет.

Астрономы получили наиболее убедительные на сегодня доказательства наличия атмосферы у каменной планеты за пределами Солнечной системы. Речь идёт об экзопланете TOI-561 b, наблюдения за которой велись с помощью космичеастрономияского телескопа James Webb (JWST). Полученные данные указывают на присутствие относительно плотной газовой оболочки у этого небесного тела, что противоречит существующим моделям.

TOI-561 b классифицируется как "ультрагорячая супер-Земля". Она вдвое массивнее нашей планеты, но совершает полный оборот вокруг своей звезды менее чем за 11 часов. Из-за небольшогоо расстояния до светила одна её сторона практически постоянно освещена. Ранее считалось, что подобные небольшие и сильно разогретые планеты не способны удержать первичную атмосферу.

Наблюдения проводились с использованием прибора NIRSpec на борту телескопа. Учёные измерили температуру дневной стороны планеты. Если бы TOI-561 b была лишена атмосферы, её температура приближалась бы к 2700°C. Однако данные показывают значение всего около 1800°C. Такое разница указывает на механизм перераспределения тепла, вероятно, атмосферными ветрами.

Спектр излучения, зафиксированный NIRSpec на космическом телескопе НАСА «Джеймс Уэбб» в мае 2024 года, показывает яркость различных длин волн света в диапазоне от 3 до 5 микрон, исходящего от ультрагорячей экзопланеты TOI-561 b. Сравнение данных с теоретическими моделями позволяет предположить, что планета не состоит из чистого камня, а окружена атмосферой, богатой летучими веществами. Источник: Scitechdaily.com

Исследователи рассматривали альтернативные объяснения, включая циркуляцию расплавленных пород в магмовом океане или тонкий слой каменных паров. Однако эти сценарии не могут в полной мере объяснить наблюдаемое охлаждение. Основной версией остаётся наличие плотной, богатой веществами атмосферы.

Ключевым вопросом остаётся механизм сохранения этой атмосферы в условиях интенсивного звездного излучения. Учёные предполагают существование динамического равновесия: газы выделяются из магмового океана, пополняя атмосферу, и одновременно частично поглощаются обратно. Состав планеты, с большой долей вероятности, существенно отличается от земного.

Эти результаты являются частью обширной наблюдательной программы JWST. Полный анализ данных позволит уточнить температурную карту планеты и ограничить возможный состав её атмосферы. Открытие ставит новые вопросы об эволюции и выживаемости атмосфер у экстремальных каменных экзопланет.

#сша #космос #nasa #астрономия #исследование #телескоп #экзопланета #далекий космос #спектрограф #уэбб
Источник: scitechdaily.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

