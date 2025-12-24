Проанализировав находку, ученые-археологи пришли к выводу, что мозазавры могли адаптироваться к пресной воде

В Северной Дакоте (США) обнаружен артефакт, указывающий на существование в прошлом речной формы мозазавров. Это гигантские морские рептилии мелового периода. Поводом для такого вывода послужило исследование зуба, найденного в речных отложениях. Возраст находки оценивается в 66 миллионов лет.

Химический анализ эмали зуба, проведённый в Амстердамском свободном университете (Vrije Universiteit Amsterdam), выявил изотопный состав, характерный для пресноводной среды. Это указывает, что данный мозазавр обитал в реке, а не в море. Аналогичные результаты получены при изучении двух других зубов из того же региона.

Учёные связывают эту адаптацию с изменением среды обитания. Западный внутренний морской путь, разделявший Северную Америку, постепенно опреснялся. Верхний слой воды стал пресным, что позволяло дышащим воздухом мозазаврам осваивать новые территории.

Зуб пресноводного мозазавра. Источник: https://scitechdaily.com/

Размер зуба позволяет предположить, что длина животного достигала около 11 метров. Он относится к подсемейству прогнатодонтин. Его представители считались морскими сверххищниками (т. е. хищниками, занимавшими в пищевой цепочке самое верхнее положение). Находка демонстрирует их адаптационную пластичность.

Исследование проводилось международной группой учёных из Швеции, США и Нидерландов. Результаты опубликованы 12 декабря 2025 года в журнале BMC Zoology (входит в Springer Nature). Работа основана на диссертации Мелани Дуринг (Melanie A. D. During), защищённой в Уппсальском университете (Uppsala University) в Швеции.