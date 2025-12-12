Учёные задокументировали около 18 000 окаменелых следов, преимущественно оставленных тероподами 70 миллионов лет назад на территории современного национального парка Торо-Торо. Местонахождение Каррерас Пампа теперь считается крупнейшим в мире по количеству следов динозавров.

Поле Каррерас Пампа в национальном парке Торо-Торо (Боливия) в настоящее время является самым крупным зарегистрированным местонахождением следов динозавров. Среди свыше 1300 цепочек обнаружено 16 600 трехпалых отпечатков и почти 300 отдельных следов, включая волочения хвоста. Дополнительно зафиксировано около 1400 плавательных следов в 280 дорожках. Общее число находок приближается к 18 000.

Несмотря на обилие следов, костные остатки динозавров в этом районе крайне редки. Условия, благоприятствовавшие сохранению отпечатков в мягких осадках, не подходили для сохранения скелетов. Отсутствие костей затрудняет определение конкретных видов динозавров.

Большинство следов представляют собой так называемые "следы-призраки". Они характеризуются четкими отметками когтей, равномерным расположением и отсутствием отпечатка пятки. Их морфология, чередование и расстояние между отпечатками указывают на то, что они оставлены двуногими динозаврами. Некоторые хорошо сохранившиеся следы показывают детали когтей, пяточной подушки и первого пальца.

Динозавры-тероподы перемещались по береговой линии извилистыми путями, что характерно для преодоления больших расстояний. Изменения направления, связанные с остановками, интерпретируются как попытки избежать препятствий. Найдены также следы древних птиц и норы беспозвоночных.

Плавательные следы представлены царапинами или бороздами. Они образовались в результате касания когтистыми лапами дна озера во время плавания. Неизвестно, оставлены ли они динозаврами или древними крокодилами, но обилие следов тероподов на суше позволяет предположить, что некоторые из них умели плавать. Исключительная сохранность и количество следов делают Каррерас Пампа уникальным палеонтологическим местонахождением.