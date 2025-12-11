Эти данные указывают на как минимум два маршрута миграции, что дает более подробное понимание ранних морских путешествий и истории заселения региона

Исследователи расшифровали генетические данные и обнаружили две различные группы поселенцев, расселившихся на территории современных Новой Гвинеи и Австралии. Данные поддерживают идею "долгой хронологии", согласно которой современные люди прибыли в Сахул около 60 000 лет назад. Эта работа стала серьёзным аргументом в давних дебатах о заселении региона.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, анализ ДНК указывает как минимум на два маршрута расселения в Сахул. Обе группы прибыли примерно в одно время. Учёные использовали около 2500 митохондриальных геномов для построения древа и датировки линий.

Митохондриальная ДНК, передающаяся по материнской линии, позволила детально реконструировать генеалогию. Самые древние линии, обнаруженные только у коренных австралийцев и новогвинейцев, датируются примерно 60 000 лет назад. Это подтверждает «длинную хронологию» заселения.

Предки этих древних линий прослеживаются до Юго-Восточной Азии. Основная группа происходит из северной Индонезии и Филиппин, а меньшая — из южной Индонезии, Малайзии и Индокитая.

В период последнего ледникового максимума уровень моря был значительно ниже. Новая Гвинея и Австралия составляли единый континент Сахул. Это делало морские переходы более реальными, хотя они всё равно оставались сложным достижением.

Обе группы, расселившиеся в Сахуле, в конечном счёте восходят к Восточной Африке около 75 000 лет назад. Учёные полагают, что они отделились от одной исходной африканской популяции уже в Азии. Для проверки этих выводов сейчас анализируются полные геномы человека.