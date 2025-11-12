Видеоматериалы, опубликованные ВВС НОАК, демонстрируют аппарат в воздухе в звене с истребителями J-20 и J-16D

Китайский беспилотный летательный аппарат GJ-11, известный как «Тайный дракон», был впервые официально запечатлён в полёте. Видеоматериалы, опубликованные ВВС НОАК, показали аппарат в воздухе в строю с истребителями J-20 и J-16D, что может указывать на отработку взаимодействия беспилотных и пилотируемых систем.

Разработка GJ-11, выполненного по схеме «летающее крыло» с малозаметными характеристиками, ведётся более десяти лет. Аппарат предназначен для выполнения ударных и разведывательных задач, а также, потенциально, для ведения радиоэлектронной борьбы и воздушного боя.

Появление трёх аппаратов GJ-11 на авиабазе Шигацзе в Тибетском автономном районе в августе-сентябре 2025 года, зафиксированное спутниковыми снимками, свидетельствует о продвижении программы на этап оперативных испытаний или начальной эксплуатации.

Параллельно с обычной версией ведутся работы по созданию палубного варианта беспилотника для базирования на авианосцах и универсальных десантных кораблях. Это подтверждается изображениями аппарата с посадочным гаком.

Демонстрация GJ-11 и некоторых других БПЛА лишний раз свидетельствует о масштабных инвестициях Китая в развитие семейства беспилотных систем типа «летающее крыло» для Сухопутных войск и ВМС.