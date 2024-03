Эксклюзив Sony Ghost of Tsushima выходит на ПК, где вы посетите удивительный мир средневековой Японии - окунитесь в захватывающее приключение легендарного самурая с новыми техническими улучшениями и контентом.

Спустя почти 4 года после первоначального выхода эксклюзива Sony Ghost of Tsushima на PlayStation 5, игра получит порт на ПК в 2024 году. Как сообщается в официальном блоге PlayStation, 16 мая в магазинах Steam и Epic Games будет выпущена версия Ghost of Tsushima: Director's Cut.



Разработкой порта занималась студия Nixxes Software при поддержке Sucker Punch. Версия для ПК включает оригинальную игру, дополнение Iki Island и многопользовательский режим Legends. Также Nixxes добавила ряд технических улучшений, включая поддержку разблокированного FPS, сверхширокоформатных мониторов и технологий FSR 3 и DLSS 3.



Выпуск Ghost of Tsushima на ПК открывает новые перспективы для франшизы. По неподтвержденным данным, анонс продолжения игры запланирован на май 2024 года в рамках презентации Sony. Если слухи верны, владельцев PlayStation ждет захватывающий год в компании легендарного самурая.



Версия Directors Cut для ПК уже доступна для предзаказа по цене 59,99 долларов. За последние годы Sony портировала на Windows множество своих эксклюзивов, включая The Last of Us Part 1, God of War, Days Gone и другие активно обсуждаемые хиты.