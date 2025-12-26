Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
TechoNews
Фестиваль настолок «Игрокон Lite» состоится сразу после новогодних праздников
Фестиваль сохранит большое количество активностей, но пройдет в более камерном формате

Сразу после новогодних праздников 24-25 января в московском ивент-холле «Даниловский» пройдет фестиваль настольных развлечений «Игрокон Lite». Если кому-то двух дней окажется мало, то будет вариант поучаствовать в «Игроночи». Организаторы хотят сохранить атмосферу праздника, но при этом провести мероприятие в более камерном формате и оставить невысокую цену (900 рублей), поэтому количество билетов будет сильно ограничено.

Основной активностью на фестивале станет масштабная игротека, на которой можно будет опробовать настолки всех существующих жанров. При этом обещают не только хиты, но и пока не изданные прототипы. Среди новинок точно будут «Черная книга», «Комитет» и «Миддара: Непреднамеренное зло. Акт 1». Дадут даже сыграть с некоторыми авторами и иллюстраторами игр, в том числе и теми, чьи проекты удалось реализовать с помощью краудфандинговой платформы CrowdRepublic.

Поклонников настольных ролевок ждут приключения в жанрах фэнтези, киберпанк, сайфай и мистики. Можно будет не только научиться играть в российскую ККИ «Берсерк», но и потягаться силами с разработчиками и чемпионами. Для детей и родителей хардкорных настольщиков будет выделено особое пространство с простыми играми.

Любители варгеймов смогут опробовать различные игровые системы, включая Age of Sigmar, Actionhammer, BattleTech Classic, Blood Bowl, Bushido и прочие, а «Звезда» организует тематические мастер-классы, на которых можно будет собрать и покрасить модели. На стенде игровой платформы 4game дадут опробовать компьютерные Lineage 2 и «Берсерк Герои Онлайн». Не обойдется и без традиционного косплей-дефиле, а любой желающий сможет сфотографироваться с любимым персонажем.

Будут квесты, конкурс фотографий и викторины. Даже за простое участие в игротеке можно получить скидку в магазине или ценные подарки от издательства. На ярмарке будет широкий ассортимент товаров для хобби – от книг и комиксов до фигурок и мерча, а еще обещают продавать игры, которые пока в розничные магазины не поступили.

Наиболее смелым нововведением фестиваля станет «Игроночь», которая будет проходить с 20.00 субботы до 8.00 воскресенья. Помогать игрокам будут опытные мастера, тем самым позволив без спешки и суеты погрузиться в настолки. Между партиями обещают подкармливать кофе с печеньками и показывать фильмы.

Для участия потребуются возраст от 18 лет и отдельный билет за 600 рублей. 

#косплей #фестиваль #настольные игры #игрокон
Источник: igrokon.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
2
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
8
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
1
ВВС Польши приобретут ещё две эскадрильи новых истребителей
+
Windows Latest анонсирует ThinkBook с «автоповоротом» экрана от Lenovo
+
В Испании в результате раскопок обнаружены инструменты возрастом около 7000 лет
+
Дания приобретёт у США ракеты увеличенной дальности AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
5
ChatGPT может начать искусно встраивать рекламу в свои ответы пользователям
+
Впервые построенный в России гигантский арктический танкер-газовоз был передан заказчику
+
Euractiv: Страны ЕС в 2024 году потратили €709 млн на импорт морепродуктов из России
2
Троллейбусная сеть Махачкалы закрыта после 52 лет работы
1
Bloomberg: Экспорт российской нефти достиг рекордных объёмов за последние два года
1
Bloomberg: Укрепление российского рубля в 2025 году стало сильнейшим за последние 30 лет
4
AMD готовит EXPO 1.20 с улучшенными профилями разгона DDR5 и поддержку CUDIMM на AM5 в 2026 году
+
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
2
Могилёвский автозавод приступил к полигонным испытаниям новейшего электропогрузчика МоАЗ-4057
+
Автозавод «Автотор» намерен использовать возможности открывшейся в России гигафабрики аккумуляторов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 игровых OLED-мониторов на конец 2025 года
+
Первый российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» передан заказчику
+

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
69
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
14
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
21
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
7
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
2
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
25
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
4
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
01:09
Не для разъема а для штекера. То что втыкают называется штекер, разъем это то во что втыкается штекер
Ким Чен Ын посетил строительство первой в КНДР атомной подводной лодки
IRanPast
01:06
Пиши, как раз на три дошика потянет
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
01:04
АвтоВАЗ, сдохните уже! Вы не нужны на этой планете!
Власти Италии начали расследование против Meta* за блокировку конкурентных ИИ-ботов в WhatsApp
IRanPast
00:36
Вот что китаёзы делают, но стоит, как крыло боинга. 9 sata, отличная отказоустойчивость
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Voldemaar
00:34
Шифрование с помощью AES-NI и так совсем не нагружает проц.
В BitLocker внедряют аппаратное ускорение на будущих ЦП — производительность SSD может вырасти вдвое
IRanPast
00:34
Это уровни отказоустойчивости
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
zik3ak
00:34
Я покакал, получилось неудачно... Писать статью?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
00:08
Да какая то 2ух процессорная, вся эта сборка просто валялась у меня с какого то проекта уже несколько лет без дела. Вот пристроил - норм. Если заказывать c Али или искать на Авито - можно тыщ за 10 со...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
00:03
1. А что тогда такое RAIDZ ?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
23:57
А что тебе не нравится?
Завершение сертификации авиалайнера МС-21 ожидается к концу 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter