Фестиваль сохранит большое количество активностей, но пройдет в более камерном формате

Сразу после новогодних праздников 24-25 января в московском ивент-холле «Даниловский» пройдет фестиваль настольных развлечений «Игрокон Lite». Если кому-то двух дней окажется мало, то будет вариант поучаствовать в «Игроночи». Организаторы хотят сохранить атмосферу праздника, но при этом провести мероприятие в более камерном формате и оставить невысокую цену (900 рублей), поэтому количество билетов будет сильно ограничено.

Основной активностью на фестивале станет масштабная игротека, на которой можно будет опробовать настолки всех существующих жанров. При этом обещают не только хиты, но и пока не изданные прототипы. Среди новинок точно будут «Черная книга», «Комитет» и «Миддара: Непреднамеренное зло. Акт 1». Дадут даже сыграть с некоторыми авторами и иллюстраторами игр, в том числе и теми, чьи проекты удалось реализовать с помощью краудфандинговой платформы CrowdRepublic.

Поклонников настольных ролевок ждут приключения в жанрах фэнтези, киберпанк, сайфай и мистики. Можно будет не только научиться играть в российскую ККИ «Берсерк», но и потягаться силами с разработчиками и чемпионами. Для детей и родителей хардкорных настольщиков будет выделено особое пространство с простыми играми.

Любители варгеймов смогут опробовать различные игровые системы, включая Age of Sigmar, Actionhammer, BattleTech Classic, Blood Bowl, Bushido и прочие, а «Звезда» организует тематические мастер-классы, на которых можно будет собрать и покрасить модели. На стенде игровой платформы 4game дадут опробовать компьютерные Lineage 2 и «Берсерк Герои Онлайн». Не обойдется и без традиционного косплей-дефиле, а любой желающий сможет сфотографироваться с любимым персонажем.

Будут квесты, конкурс фотографий и викторины. Даже за простое участие в игротеке можно получить скидку в магазине или ценные подарки от издательства. На ярмарке будет широкий ассортимент товаров для хобби – от книг и комиксов до фигурок и мерча, а еще обещают продавать игры, которые пока в розничные магазины не поступили.

Наиболее смелым нововведением фестиваля станет «Игроночь», которая будет проходить с 20.00 субботы до 8.00 воскресенья. Помогать игрокам будут опытные мастера, тем самым позволив без спешки и суеты погрузиться в настолки. Между партиями обещают подкармливать кофе с печеньками и показывать фильмы.

Для участия потребуются возраст от 18 лет и отдельный билет за 600 рублей.