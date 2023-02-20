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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Рост возобновляемых источников энергии не обходится без риска для инвесторов
Существует ряд рисков, присущих этому типу инвестиций: увеличение затрат на разработку, волатильности производства и волатильности рыночных цен.
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Учитывая настоятельную необходимость борьбы с изменением климата и прекращения эксплуатации ископаемых видов топлива, похоже, у возобновляемых источников энергии светлое будущее. Неуклонно растущие в течение нескольких лет, они составили 19,1% валового конечного потребления энергии во Франции в 2020 году. 43% энергии, потребляемой в Великобритании, в настоящее время поступает из возобновляемых источников, таких как энергия ветра, солнца и гидроэлектроэнергия.

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Тем не менее важно, чтобы мы еще больше увеличили инвестиции в «зеленую» экономику, если мы хотим поддерживать низкий рост углерода в атмосфере. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году для достижения углеродной нейтральности потребуется более 2 триллионов долларов в год на инвестиции в экологически чистое электричество. СВО на Украине также высветила риски, связанные с зависимостью государств от импортируемых углеводородов, что сделало энергетический переход не только экономическим и экологическим, но и политическим императивом.

Великобритания за 20-летний период успешно отказалась от угля и быстро перешла на возобновляемые источники энергии, полагаясь при этом на ограниченную гидро- и атомную энергию.

Однако существует ряд рисков, присущих этому типу инвестиций. Как и в большинстве развитых стран, растущая доля прерывистых возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе создала новые проблемы:

  • увеличение затрат на разработку;
  • увеличение волатильности производства;
  • увеличение волатильности рыночных цен.

Таким образом, хотя возобновляемые источники энергии приносят рекордную прибыль (недавнее исследование EDHECinfra показало, что доходность европейских активов возобновляемой энергетики достигла 16% в 2020 году по сравнению с 10% в 2015 году), риски, с которыми сталкиваются инвесторы, также растут.

И хотя интерес остается высоким, требуемая рынком надбавка за риск в незарегистрированных ветровых и солнечных проектах снова начала расти с начала 2022 года после десятилетия снижения. По данным InfraMetrics, эта надбавка в настоящее время составляет 700 базисных пунктов для ветровых проектов в наиболее развитых странах по сравнению с чуть более чем 500 в конце 2020 года.

Таким образом, влияние быстрого перехода на прерывистое производство возобновляемой энергии на инвесторов заметно. Во-первых, это нестабильность энергосистемы, с которой приходится бороться, а также увеличение стоимости добычи газа, который остается одним из основных источников энергии, повышенная волатильность цен и, конечно же, негативное влияние на доходность. Чтобы сбалансировать риски, инвесторы и потребители могут обратиться к механизмам стабилизации цен.

Для инвесторов это возможность лучше обдумать и управлять рисками, которым они подвержены. Частью этих рисков можно управлять, инвестируя в технологии, которые сегодня кажутся наиболее востребованными, например, в технологии, увеличивающие емкость хранилища. На сегодняшний день большинство новых инвестиций было направлено на прерывистое производство энергии (например, ветровой и фотоэлектрической). Тем не менее объемы хранения с трудом растут с той же скоростью, что делает цепочку поставок более хрупкой.

Но могут быть задействованы и другие инструменты, помимо инвестиционной стратегии. В этом отношении можно упомянуть диверсификацию. Например: объединение инвестиций в несколько видов возобновляемой энергетики, таких как ветровая и солнечная, или в несколько европейских стран.

Инвесторы также могут использовать стратегии хеджирования, такие как хеджирование (страхование или гарантийные контракты от риска). Также могут использоваться соглашения о покупке электроэнергии (PPA) и контракты на разницу цен (CfD), финансовые инструменты, предназначенные для ограничения риска убытков.

Хотя у инвесторов есть рычаги для контроля рисков, которым они подвергаются, для ускорения развития возобновляемых источников энергии по-прежнему необходимо активное государственное вмешательство. Во-первых, необходимо защитить потребителей от роста цен (+65,5% на электроэнергию в Великобритании за период с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г., +15% во Франции с января 2023 г. благодаря тарифному щиту).

Таким образом, представляется важным сохранение существующих механизмов стабилизации цен, таких как тарифный щит во Франции, «контракты на разницу цен» или прекращение привязки цен на газ и электроэнергию.

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Меры такого типа действительно позволили бы компенсировать недостатки рынка, который все больше основывается на производстве возобновляемых источников энергии, но где газ остается, как это ни парадоксально, мерилом всего.

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#чистая энергия
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