Об этом сообщают журналисты западных изданий

Уже давно западные эксперты не имели таких обширных возможностей для придумывания несуществующих тактик ведения войны с тотальным технологическим преимуществом американского оружия. Что и говорить, если в Украину передали не больше 40 установок HIMARS, а эффект от них такой, что хватит на многие годы разбора ударов по военным и гражданским объектам. Есть и другие примеры, ну а украинская пресса тщательно фиксирует каждый случай, преумножая потери с российской стороны или просто додумывая факты. Словом, ребята работают не покладая рук, ну а в результате поток оружия в адрес Украины только растёт. За последние несколько месяцев сдали нервы у многих европейских политиков, что привело к отправке относительно современных ЗРК и ПЗРК. Кардинально изменить положение они не могут, но в значительной мере препятствуют наступательным операциям и ударам по военным объектам на территории Украины.

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Казалось бы, самое время западным журналистам придумывать новые истории, но только вместо этого там начали посыпать голову пеплом, сетуя на новую тактику Суровикина. К примеру, в Forbes появилась любопытная статья, авторы которой отмечают значительные изменения на фронте. Якобы, теперь любые операции с применением танков имеют воздушную поддержку, а также проводятся под прикрытием артиллерии. Это приводит к минимизации потерь техники в зоне соприкосновения. Также возросло использование недорогих дронов-камикадзе. Благодаря этому удаётся разрядить украинскую ПВО, проводя повторные удары высокоточными ракетами с высокой эффективностью. Маневреннее стала и артиллерия, при этом преимущество отдаётся не ударам по площади на протяжение нескольких суток, а контрбатарейной борьбе. Проще говоря, позиции украинских ЗРК устанавливаются, после чего наносятся точечные удары. Улучшилась логистика, а использование сети автоматизированных комплексов РЛС привело к тому, что выстрелы артиллерии легко вычисляются.

Приводятся данные, согласно которым российское командование разместило 10 установок РЛС на каждые 20 километров линии фронта. Именно с этим связаны катастрофические потери HIMARS, которых с начала декабря уничтожено 6 единиц. Основной упор делается на технику стран НАТО, что привело к тому, что у США окончательно пропало желание поставлять дальнобойные ракеты ATACMS и другие высокотехнологичные системы. США опасаются, что всё это тут же попадёт в руки российских инженеров, поставив технологическое превосходство НАТО под угрозу. Снижается эффект и от беспилотников. Например, знаменитый Bayraktar TB-2 перестал фигурировать в сводках, а некоторые аналитики полагают, что у Украины осталось несколько единиц ударных дронов, которые будут беречь до лучших времён. Обширная сеть российских РЛС работает в тандеме с системами подавления радиосигналов (РЭБ), что позволяет на определённых участках фронта глушить сотовую связь, снижая тактические возможности. Сегодня у Украины есть Starlink, но даже это не позволяет наносить точечных ударов на стабильных участках фронта. При этом как западные, так и российские эксперты признают, что подарочек от Илона Маска является чуть ли не единственным средством связи со штабом, а полностью подавить сигнал спутникового интернета крайне сложно.

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Есть мнение, что США не хочет поставлять танки и авиацию не только потому, что опасается ответных действий России, но и из-за неэффективности таких типов вооружений при полном превосходстве российских систем РЭБ. Не стоит думать, что небо над Украиной беззащитно. На самом деле это не так, ведь силами НАТО создана одна из самых современных систем ПВО, основанная на десятках комплексах. Основу составляют советские Бук и С-300, тогда как американские и европейские ЗРК используют для защиты критически важных военных объектов. Западные журналисты подсчитали, что один выстрел из американской пушки в 25 раз дороже запуска Герани-3, но кто вообще считает ракеты, когда они пребывают бесплатно. Ну а пока западные журналисты констатируют, что обе стороны собираются с силами. Неясно, готовится ли прорыв, но есть сведения, согласно которым Украина готовится к весенней компании. Под это мобилизуют от 150 тысяч человек, что позволит создать преимущество в живой силе на фронте.