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Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Изучаем несколько аналогов американской системе залпового огня HIMARS
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Поскольку система залпового огня HIMARS находится на вооружении стран НАТО достаточно давно, то эксперты уже успели составить мнение об этом вооружении, а военные знают сильные и слабые стороны. Прежде всего стоит отметить, что РСЗО получило широкую известность в связи с начавшейся спецоперацией в Украине, тогда как до недавнего времени было известно только энтузиастам и специалистам. Система базируется на грузовике FMTV с мощностью 300 л.с, а во время передвижения такой вид транспорта сложно отличить от обычной военной машины даже при помощи средств воздушной разведки. Это позволяет HIMARS произвести пуск ракет и быстро переместиться в безопасное место, поскольку подобные системы крайне уязвимы не только для авиации, но и для дронов-камикадзе. Прибавьте к этому высокую точность поражения, и вы получите действительно грозного противника.

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«Ураган-1М» на 200-мм

Поскольку украинские войска располагают ограниченным количеством HIMARS, то возможности создать реальную угрозу российским силам при помощи подобного вооружения нет. Этот вопрос нами уже обсуждался, поэтому просто переходите по ссылке. У многих наших читателей сложилось ошибочное мнение, что американская РСЗО обладает заоблачными характеристиками, которые недоступны армии РФ. Сегодня мы попытаемся разобрать несколько аналогов. Прежде всего стоит назвать «Ураган-1М», основанный на минском шасси и прошедший унификацию с принятием на вооружение в 2016 году. Автомобиль может похвастать двигателем мощностью 500 л.с. и оснащается двумя различными типами направляющей: 200-мм и 300-мм. В результате установка способна выполнять те или иные цели в зависимости от находящегося на борту вооружения. При использовании снарядов 227-мм калибра РСЗО включает сразу 30 труб с ракетами, тогда как более мощный вариант на 300-мм – всего 12 труб. Дальность поражения также варьируется от типа снаряда, и стартует с 45 километров. Полная перезарядка «Ураган-1М» осуществляется всего за 5 минут благодаря пакетной установке, но для этого требуется наличие специальной транспортно-заряжающей машины. В целом время заряжания аналогично западным аналогам, а плотность огня не уступает гусеничной MLRS M270.

«Ураган-1М» на 300-ммВысоким потенциалом обладает 300-мм «Торнадо-С»/«Смерч». РСЗО базируется на шасси КамАЗ-6350 8х8, что позволило достичь уникальных характеристик. Прежде всего сам автомобиль имеет длину 11.2 метра, ширину 2.5 метра и высоту 3.1 метра, тогда как у «Ураган-1М» это 12.5 метра длина и 3 метра ширина. В результате удалось достичь массы всего в 23.6 тонны, что почти в 2 раза меньше «Ураган-1М» и позволило проходить по гражданским мостам с грузоподъёмностью до 25 тонн. Существует несколько модернизированных систем «Торнадо-С»/«Смерч», имеющих уникальные характеристики. Например, низкую массу снаряжённого контейнера, компактный размеры, низкую заметность и высокую скорострельность. К примеру, 9А52-4 «Смерч» способен отправить два пакета по 6 ракет в каждом всего за 20 секунд, а в качестве экипажа требуется всего 2 человека. Модернизированная версия 9А54-2 «Кама» отличается большим контейнером для перевозки и запуска снарядов, а некоторые ракеты способны бить по противнику на расстоянии до 100 километров.

«Кама» Как вы уже могли понять, современные аналоги HIMARS в России существуют, вот только перспективная «Ураган-1М» поставляется в войска в единичных экземплярах, а разновидности «Камы» так и не поступили на вооружение. Получается, что несмотря на наличие модернизированных РСЗО, военнослужащие РФ вынуждены оперировать аналогами, разработанными десятилетия назад. Но проблема даже не в этом, поскольку с кучностью поражения и скоростью заряжания не всё так плохо, а вот современных ракет для российских систем залпового огня, способных пролететь 150-300 километров, нет. Вполне возможно, что эксперты сгущают краски, а место подобных РСЗО занимает «Калибр», но это уже не касается сути нашего материала.

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«Кама» Говорить об исключительности HIMARS не стоит, но и недооценивать подобные системы не следует. Особенно важно, что украинская сторона использует ракеты с дальностью поражения до 75 километров. Очевидно, что высокоточные снаряды, которые были бы способны пролететь в тыл российской армии на расстояние до 300 километров значительно осложнили бы логистику. Ну а наличие 30-50 таких РСЗО у потенциального противника может привести к ещё более сложной обстановке, или нет, ведь спрятать 50 РЗСО от ответного удара гораздо сложнее, чем 16.

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#военные технологии #himars
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